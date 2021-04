Accidentes y más accidentes viales en Cancún, van 7 en menos de 16 horas

Es increíble la cantidad de accidentes viales que se registran, en el estado de Quintana Roo y si hablamos por ciudades, Cancún sigue siendo el epicentro de esta clase de percances, pues parece que la falta de cultura vial y precaución al estar frente al volante, hizo que en menos de 16 horas se registren alrededor de siete desastres en este destino.

El primer hecho se registró la tarde de ayer pasadas las 17:30 horas, en el cruce de las avenidas Chichen Itza con Av kabah y aunque no se reportaron lesionados, si dejó pérdidas materiales; más tarde a las 18:30 horas, en el Bulevard Kukulkán, kilometro 9.7 de la zona hotelera un camión de transporte público y un motociclista chocaron.

Tránsito Municipal ahora sí tuvo mucho trabajo

El tercer accidente de tránsito fue cerca de las 21:00 horas, cuando en la carretera Leona Vicario - Cancún a la altura de Hakuna Matata, un auto particular y una motocicleta impactaron, el cual dejó a dos personas sin vida, un menor de edad y un masculino de aproximadamente 50 años.

El día no acabó sin antes no presentarse otro terrible percance vial y de nuevo en la Zona Hotelera, en el kilómetro 19 con dirección de subida, donde el conductor de un auto rojo y su acompañante, iban a exceso de velocidad, al llegar a la dirección citada, perdieron el control y se estrellaron contra el muro de un OXXO, destruyendo la mitad del mismo y chocando una camioneta blanca que estaba estacionada en la tienda de conveniencia.

En este hecho los presuntos culpables salieron del auto y huyeron del lugar, dejando el coche abandonado en medio de la carretera. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, pero sí muchos daños materiales, el cual haciende a los más de 25 a 30 mil pesos mexicanos.

Tres ocurrieron durante las primeras horas de este martes

Ya para la madrugada de este día, alrededor de la 1:38 horas, se reportó un choque en la Avenida Tulum con Avenida Contoy, en la Supermanzana 11, el cual dejó un lesionado, pero no de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado. Pasaron las horas y cerca de las 8:00 horas, sobre el Blvd Kukulkán, km 2, otra vez en la Zona Hotelera en dirección de subida, alertaron sobre otro hecho de tránsito, en este no hubo lesionados.

Por último, pasadas las 9:30 de este mismo día, de nueva cuenta en el kilómetro 19.5, en el carril de bajada, un auto de la marcha Chevrolet impactó contra otro auto particular color gris, en este se dice que la causa fue la falta de precaución, por fortuna no se reportaron lesionados de gravedad, ni mucho menos pérdidas humanas.

Estos fueron los terribles hechos en menos de 16 horas en la ciudad de Cancún. La Verdad Noticias.