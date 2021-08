Accidente vial genera intenso tráfico en la Zona Hotelera de Cancún

Un conductor, propietario de un vehículo Aveo, fue el responsable de ocasionar por más de una hora un tráfico intenso, luego de perder el control y estrellarse contra dos palmeras en la zona hotelera de Cancún, el cual terminó volcado en el kilómetro 12. Afortunadamente no hubo lesionados de gravedad.

Los hechos ocurrieron pasadas las 8:00 horas de este domingo 29 de agosto frente al Hotel Aqua y cerca de Plaza La Isla en el Bulevar Kukulcán, cuando una automovilista por ir a exceso de velocidad y no tomar las precauciones en la curva cerrada de subida, perdió el control y chocó contra dos palmeras, provocando su volcadura.

Dichos datos fueron confirmados por peritos de Tránsito Municipal, quienes llegaron luego de que conductores y el propio dueño del coche volcado, lo reportaron al número de emergencias 9-1-1, al lugar también acudieron paramédicos de Life, así como la Policía Turística, de la Policía Quintana Roo.

El auto involucrado es de la marca Chevrolet, tipo Aveo, color negro, placas de circulación USR423F del Estado de Quintana Roo, el cual fue remolcado por una grua y llevado al corralón para que page por los daños ocasionados, así como una multa por el choque, además, tendrá que pagar las reparaciones de los daños a su coche.

Lo que se desconoce o no proporcionaron las autoridades es la identidad del presunto culpable, quien sólo presentó heridas menores en varias partes del cuerpo, pero que no fue necesario su traslado al hospital, afortunadamente durante el accidente no habían ciudadanos o conductores cerca.

En este sentido, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a julio, en Quintana Roo se contabilizaron 121 homicidios culposos en accidentes de tránsito, mientras que los casos de lesiones culposas en accidente de tránsito fueron de 516.

