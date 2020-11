Accidente entre combi y auto particular deja 10 heridos en Cancún

La curva de la muerte volvió a hacer de las suyas en Cancún, pues combi de Isla Mujeres del Sindicado Gustavo Díaz Ordas, chocó contra un auto particular, que dejó al menos 10 lesionados, entre ellos una mujer, quien quedó con lesiones graves, mientras que un menor tuvo que ser atendido de manera inmediata en el lugar de los hechos.

De acuerdo a los informes preliminares, el reporte del hecho ocurrió alrededor de las 15:10 horas, cuando al número de emergencias 9-1-1, alertaron a las autoridades que en la Región 247, sobre el Arco Vial, mejor conocido como el Periférico, frente al fraccionamiento Bahía Real, dos vehículos, una combi y un auto particular habían chocado de frente, por lo que solicitaron varias ambulancias.

Una mujer y un menor heridos en el accidente

Tras la denuncia, paramédicos de la Cruz roja, acudieron al sitio, quienes al llegar trasladaron a los heridos con lesiones graves al Hospital General, Jesús Kumate, para que sean valorados, se supo que una dama de aproximadamente 35 años de edad, resultó con lesiones en ambas piernas. Mientras que un menor tuvo que ser atendido en el lugar de los hechos.

Según con testimonios de las víctimas, la culpa fue del auto particular que invadió carril, impactando con la combi de transporte público de la ruta 19 y número 6, sin embargo las autoridades aún no confirman si en realidad el auto particular tuvo la culpa o si el conductor de la urvan fue el responsable de este percance.

Dicen que también tuvo culpa la combi

Es de mencionar que La Verdad Noticias, a través de uno de los lesionados, quien no quiso proporcionar su nombre, mencionó que la combi, a pesar de que no tuvo la culpa en su totalidad del choque, el conductor estaba yendo a exceso de velocidad, lo que provocó que perdiera el control al intentar esquivar el auto particular.

Lo cierto de todo esto, es que serán los peritos de Tránsito de Benito Juárez, quienes den el veredicto final, aunque es de recalcar que en esta curva se han registrado múltiples accidentes viales, unos porque intentan revisar y no ven al que viene de frente y otros porque simplemente van a exceso de velocidad.