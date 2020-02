Acapara Laura Beristain Teatro de la Ciudad.

Matilde Altomaro, directora del recinto cultural.

El Teatro de la Ciudad de Playa del Carmen es para usarse en obras de teatro y no para eventos escolares, pero puede ser rentado por 20 o 40 mil pesos dependiedo del tabulador, dijo en entrevista Matilde Altomaro, directora del recinto cultural administrado por la polémica presidente municipal Laura Beristain Navarrete

El 30 de julio de 2015 se inauguró el Teatro de la Ciudad de Playa del Carmen, con una inversión de 115 millones de pesos reunidos por los tres órdenes de gobierno, una obra que cuenta con 736 asientos con áreas especiales para personas con discapacidad, aire acondicionado, lobby y servicios de primera.

“Nosotros tratamos de potenciar todos los eventos que son de artes escénicas, las artes escénicas, teatro, danza o música, ocupan toda la infraestructura que tiene el teatro, cuando de repente es una graduación que solamente es un acto cívico, no quiero demeritar al contrario es muy importante, pero al contrario no se ocupa toda la infraestructura, la mecánica teatral”, dijo en entrevista.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.

Y es que el Teatro de la Ciudad, construido con recursos públicos, son las escuelas las que hoy no pueden hacer uso del recinto para las ceremonias de graduación, concursos o eventos multitudinarios debido a que -según la funcionaria pertenenciente a la administración de Laura Beristain- fue hecho para obras artísticas y no para eventos escolares que no requieren hacer uso de la tramoya.

Quizás te interese: Playa del Carmen, reporte de seguridad hoy 5 de febrero

“No es tan necesario el uso del teatro para llevar a cabo una graduación es más necesario para un concierto, para un ballet, para una obra de teatro, por otro lado en el reglamento del teatro dice que se deben utilizar las instalaciones para artes escénicas, que no debe ser usado para actos religiosos, cívicos ni conferencias, justamente para no gastar las instalaciones que no tienen que ver con las artes escénicas”, comentó.

Lee más de Quintana Roo

Finalmente Matilde Altomaro invitó a quienes quieren hacer uso del inmueble -ahora exclusivo- pueden rentarlo por una cantidad de entre 20 a 40 mil pesos según el tabulador vigente.