Abusos de policías de Laura Fernández Piña

La Comisión de Derechos Humanos ubicó a los Policías de Puerto Morelos entre lo que cometen abusos durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

Habitantes de Puerto Morelos denunciaron que los policías municipales, solapados por la presidente , Laura Fernández Piña, cometen abusos de autoridad utilizando como pretexto la emergencia sanitaria por COVID-19.

El dato, incluso fue confirmado por el propio presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, Marco Antonio Toh Euán.

Y es que el ombudsperson ubicó a Puerto Morelos como uno de los tres municipios del Estado donde los policías amenazan con encarcelar a los ciudadanos que se encuentran sin cubrebocas en la vía pública.

Buscan pretextos para abusar

En este sentido, Edwin José Che, indicó que los policías municipales, solapados por Laura Fernández Piña, incurren en abusos de autoridad pretextando que buscan evitar casos de contagio de COVID-19.

Relató que un primo suyo fue detenido por señalar que los policías municipales incurrían en abuso de autoridad con su actuación y fue obligado a pagar una multa.

Los abusos de autoridad son solapados por la presidente municipal, Laura Fernández Piña.

Mientras tanto, Víctor Noverola Domínguez, relató que él en lo personal fue víctima del abuso de autoridad, aunque sólo de uno de los dos elementos de la policía municipal que lo habían detenido por no traer el cubrebocas.

En este sentido, señaló que precisamente se dirigía, en motocicleta, a una farmacia a comprar un paquete de cubrebocas cuando lo detuvieron y amenazarlo con encerrarlo por “poner en riesgo a la población”.

Respondí que no estaba enfermo, así que no ponía a nadie en riesgo y ya por esa razón me quería detener.

Víctor Noverola afirmó que el otro elemento le tuvo que pedir a su compañero que se calmara, ya que era evidente que estaba actuando mal.

Los habitantes de Puerto Morelos indicaron que los abusos ocurren ante la complacencia de Laura Fernández Piña.

