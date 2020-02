Abuso policiaco a turistas en Playa del Carmen escala a nivel nacional.

Autoridades de Solidaridad otra vez bajo la lupa.

Luego de que elementos de la Policía Turística de Playa del Carmen a cargo de Jorge Robles, ex chofer de la presidente municipal Laura Beristain, capturaran a dos turistas por órdenes del club de playa, Mamitas, la ola de rechazo no se ha hecho esperar.

Primero el ex subsecretario de Turismo y actual académico, Simón Levy, tuiteó “Estimada @LauraBeristain como mexicano y sobretodo como simpatizante ciudadano de Morena, te pido y exijo respetuosamente que NUNCA MÁS permitas que tu policía trate así a los mexicanos. Tú no. Tú no. Es una vergüenza”.

A esta llamado se sumó el actual secretario de la SECTUR MiguelTorrucoMarqués quien publicó en su cuenta de Twiter: “Estoy en comunicación directa con la Secretaria de Turismo de Quintana Roo, @MarisolVanegasP, para obtener mayor información sobre los lamentables hechos ocurridos en Playa del Carmen con dos turistas. Por el momento no hay denuncia. Reitero que en México las playas son públicas”.

Interviene Derechos Humanos

Por su parte la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo dio a conocer que se encuentra investigando la actuación de agentes de seguridad pública municipal en Playa del Carmen, en la detención de dos turistas en el club de playas Mamitas.

El organismo autónomo afirmó que se iniciaron las primeras diligencias de la investigación sobre el presunto abuso de autoridad, luego de que usuarios y usuarias de las redes sociales expusieron este caso ante la CDHEQROO. En este sentido el ombudsperson Marco Antonio Tóh Euán giró instrucciones a la Tercera Visitaduría General para que se atendiera a la brevedad este asunto.

La Tercera Visitaduría General hizo contacto con las personas afectadas, abriéndose el expediente VA/SOL/048/02/2020, por Detención General de Seguridad Pública Municipal, por lo que se procederá conforme a derecho.