Abusan de 11 niños en kínder de Chapala

Agencias / Diario La Verdad Jalisco.- Familiares de once niños de un preescolar en el municipio de Chapala denunciaron ante el Ministerio Público que sus hijos fueron víctimas de violación por parte de su maestra de inglés y que la directora sabía. Los abusos ocurrieron presuntamente en el kínder Fray Juan Ruíz de Cabañas y Crespo, ubicado en la comunidad de San Nicolás de Navarro. Milenio Jalisco tiene en su poder una copia de la denuncia presentada por la madre de una de las víctimas ante la Fiscalía General del Estado, la cual quedó registrada bajo la carpeta de investigación 1651/2017, y fue promovida el 25 de abril del 2017, a las 17:20 horas. La querella fue recibida por Gabriela Jiménez Ibarra, Ministerio Público del fuero común. La madre de la menor de 4 años que supuestamente fue agredida sexualmente señaló en su declaración que su hija le dijo;

“la maestra de inglés se llama Susana, es blanca, grandota, gordita, tiene el cabello cortito (señala que a la altura de la mejilla), tiene el cabello rojo, es cachetona y viste bonito”.

“Pero un día antes ella me había dicho, llegó del kínder y me dijo que si la metía a bañar porque le dolía su colita, yo la metí a bañar, ya que pensé que estaba rosada, y le pregunté que si el día anterior que me dijo que le dolía y yo le pregunté que si se había golpeado o algo, y me contestó que no porque la maestra la había curado, y le dije que cómo la curaba, ella me dijo que se la llevaba a un salón y que la empezaba a tocar”, añadió.

“la maestra de inglés nos baja los pantalones y nos pone a bailar, y le dije entonces ‘por qué no me habías dicho’, ella me contestó que se le había olvidado, yo insistí hasta que me contestó que le daba pena decirme”.

De acuerdo con la niña, la docente vestía a los pequeños con trajes de elefante y perritos: “después les decía a los niños compórtate como mi perra que eres”, narra la denunciante. La madre explicó que se dio cuenta que algo pasaba en el centro educativo, cuando un día su hija “puso las manos en la pared y después empezó a bailar hacia abajo y después comenzó a bajarse el pantalón y a levantarse la blusa, porque así les enseñaban en el kínder.La niña dijo a su mamá que la maestra le introdujo un lápiz en la vagina: “eso le provocó que la niña sangrara por dentro”, agregó la mujer. Este no es el único caso. Otra mujer denunció que su hija le comentó que:Las denunciantes señalaron que sus hijas fueron sometidas a exámenes ginecológicos por parte de Ciencias Forenses, con los cuales se confirmó que habían sido agredidas. Otro de los niños aseguró que la maestra les tomaba fotografías desnudos con una tablet; los padres presumen que las imágenes fueron distribuidas en una red de pederastia integrada por ciudadanos americanos que opera en Chapala y Jocotepec. Denunciaron que el alcalde de Chapala, Javier Degollado, mandó a amenazar a los padres de familia del plantel educativo para que dejaran el tema; los afectados, a cuatro meses de los hechos, no han recibido atención sicológica. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) dictó medidas cautelares a favor de los pequeños para salvaguardar su integridad, pero no menciona que se les brinde atención.