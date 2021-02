Rebasan concesionarios aforo en playas de Cancún pese a semáforo naranja

Los concesarios de playas de Cancún siguen sin respetar las restricciones establecidas por el cambio a semáforo naranja, pues continúan abarrotando de gente los arenales, sobretodo durante los fines de semana.

Además, los recintos operan sin filtros sanitarios, sin el uso de cubrebocas y sin guardar la sana distancia, aún cuando la ciudad vive un rebrote del virus.

Entre las playas más visitadas y en las que los concesionarios no hacen nada para evitar contagios de COVID-19, están Playa Forum, en la zona de antros, pero también otras familiares como Langosta y Playa Tortugas.

Ignora Profepa rebaso de aforo en Playas de Cancún

De acuerdo con Vagner Elbiorn Vega, director de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) de Cancún, estas playas son responsabilidad de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), quien hace caso omiso a las violaciones sanitarias.

En las playas concesionadas no se cumplen las medidas sanitarias. Foto: Especial.

"En las concesionarias nosotros no tenemos injerencia para estarles diciendo que si y que no, nosotros solamente tenemos 7 playas públicas municipales a mi cargo" que son:

Playa "El Niño", en Puerto Juárez Playa Las Perlas Playa ChacMool Playa Marlin Playa Ballenas Playa Corales Playa Delfines

Según dijo, en estas playas sí hay filtros sanitarios, además recomendaciones hacia los turistas, pero reconoció que muchos de ellos no saben seguir reglas y no cumplen las medidas sanitarias, por lo que no pueden hacer más.

"La Zofemat tampoco tiene facultades para sancionar a los bañistas por no usar el cubrebocas o guardar la sana distancia, nosotros solo somos un ente que emite recomendaicones", detalló.

Bloquean palapas en Playa Delfines

Como medida de prevención, dijo, han bloqueado algunas palapas de Playa Delfines, a fin de evitar que las personas ocupen espacios cercanos uno del otro y respetar la sana distancia entre los visitantes.

Sin embargo, en otras como Forum, esas medidas no pasan, pues al ser playas concesionadas, los interesados no respetan las restricciones por obvias razones de ocupación y generación de ingresos.

Es importante mencionario que durante el semáforo naranja, las playas públicas de Cancún pueden operar en un horario de 09:00 a 17:00 horas.