Abuelito en Cancún pide a CFE no cortarle la luz durante la cuarentena

La falta de ingresos que actualmente viven muchas personas en Cancún debido a la pandemia por el Covid-19, les perjudica cada día más, muchos afectados coinciden en su petición realizada a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), relacionada con no realizar el cobro de este servicio y mucho menos cortar la luz en los hogares ante la falta de pago, pero estas solicitudes han sido rechazadas de manera tajante.

Derivado de lo anterior muchos adultos mayores están en riesgo de quedarse sin luz en sus casas al no poder cubrir el pago de sus recibos, y en este caso en particular un abuelito de Cancún ante este panorama decidió escribir en una hoja un emotivo mensaje dirigido al personal de CFE encargado de realizar la lectura de medidores, esto con el único objetivo de evitar estar sin energía eléctrica durante la cuarentena.

Abuelito en Cancún pide no quedarse sin luz

En el mensaje esta persona de la tercera edad en Cancún describe la situación que vive actualmente al haberse quedado sin trabajo debido a la situación generada por el Covid-19 y la necesidad de quedarse en casa para evitar contagiarse, lo cual también le impide salir a vender cosas.

De la misma manera este abuelito se compromete a pagar su recibo de luz pasando la semana santa, ya que sus pocos ahorros los utilizara para comer, pidiendo algo de comprensión.

“Soy un señor de 66 años por fabor no me corten la luz pasando la semana santa paso a pagar lla que no tengo ningún apollo y boy al día pero como la semana santa no voy a tener trabajo lo que tengo boy usarlo para comprar para comer”, (sic).

La CFE anunció que no habrá ningún tipo de condonación en los pagos de luz durante la cuarentena, no importando la situación de las familias, motivo por el cual en caso de no cubrir este pago cualquier hogar se podría quedar sin energía eléctrica.