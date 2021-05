El número de asesinatos y ejecuciones en Quintana Roo sigue dando de qué hablar, pues de acuerdo a los últimos datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al menos hasta el mes de abril, 186 homicidios dolosos han ocurrido en la entidad, Cancún encabeza la lista.

Los números muestran que del total de asesinatos en el Estado, 127 se cometieron con arma de fuego, con arma blanca 25, con otro elemento 2 y no especificado 32, además si lo desglosamos por mes, enero registró 29, febrero 46, marzo 50 y abril 61, siendo este último, el mes con más hechos de este tipo de delitos.

Abril registró 61 homicidios dolosos

Abril, el mes con más homicidios dolosos en Quintana Roo: SESNSP

Recordemos que el homicidio doloso se define de la siguiente manera, es aquel que se comete con conciencia, es decir, el autor quiso hacer lo que hizo. En este sentido, se contrapone al delito culposo, donde la falta se produce a partir de no cumplir ni respetar la obligación de cuidado, es decir, son dolosos, aquellos delitos que se cometen a conciencia, siendo el autor completamente consciente de la acción que se lleva a cabo.

Diciendo esto, el municipio que lamentablemente se ha mantenido a la cabeza es Benito Juárez, Cancún, con 99 casos en los cuatro primeros meses del año 2021, le siguen Solidaridad con 34, Tulum con 21, Othón P. Blanco con 15, Isla Mujeres con 8, Puerto Morelos con 4, Lázaro Cárdenas con 2 y los restantes con apenas uno.

Tulum sorprende pues superó a Othón P. Blanco

Si hablamos de Cancún, de los 99 casos, 67 fueron cometidos con arma de fuego, 13 con arma blanca y 19 no especificado, mientras que Solidaridad, 24 fueron cometidos con arma de fuego, 3 con arma blanca y 7 no especificado 7, la sorpresa fue Tulum, pues aumentaron los homicidios al posicionarse en tercer lugar, 15 cometidos con arma de fuego, 2 con arma blanca, 1 con otro elemento y 3 no especificado.

Abril, el mes con más homicidios dolosos en Quintana Roo: SESNSP

Por último, las autoridades de los tres niveles de gobierno, al menos en Cancún, llevan a cabo decenas de operativos en la ciudad, desde verificar autos, motocicletas, hasta el controlar la vialidad para evitar accidentes, incluso tienen un programa en bares, que realizan de manera sorpresiva y aleatoria, para evitar delitos. La Verdad Noticias.