Abrieron tarde 50% casillas y las especiales fueron insuficientes las boletas: PAN-PRD-MC

El presidente del Sol Azteca en la entidad, Jorge Aguilar Osorio, manifestó que desgraciadamente fueron insuficientes las boletas electorales para las casillas especiales y que en Cancún como en otros puntos turísticos del país, se debieron de prevenir esta situación por parte de las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE).

De la misma forma expusieron que hubo casos en donde no se completaron los funcionarios en cada una de las casillas, por lo que fueron ciudadanos los que tomaron su lugar, además de que en algunos municipios se entregó la papelería electoral a personas que no estaban registradas.

En conferencia de prensa, dijo que si existieron muchas incidencias que inhibieron el voto y que los equipos jurídicos de la coalición “Por Quintana Roo al Frente”, están preparando todas las quejas y presuntos delitos electorales para interponer las denuncias correspondientes tanto en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorale (FEPADE) de la PGR y en el IEQROO y TEQROO.

Por su parte el representante del Partido Movimiento Ciudadano en la jornada electoral, Israel García, denunció que en Puerto Morelos existe una fuerte batalla electoral y que todo lo más “putrefacto” del priismo se ha refugiado en ese municipio, al tiempo de informar que ya “detuvimos un carrusel, además de que también se detectó compra del voto y en Leona Vicario ayer las autoridades de la policía municipal detuvieron al comisario ejidal por el solo hecho de simpatizar con la candidata Ludivina

Menchaca y los candidatos de “Por Quintana Roo al Frente”.

En su oportunidad Eduardo Pacho, representante del PAN en el municipio manifestó que desgraciadamente un 50 por ciento de las casillas abrieron tarde. “Hasta con dos o tres horas de retraso lo que desalentó a los electores que llegaron temprano, motivando que se fueran”.

Expusieron que todavía no tienen el número total que presentarán y que al final de la jornada electoral darán un reporte más pormenorizado, aunque adelantaron que por deficiencias del INE, muchos de sus representantes no pudieron estar en las casillas porque no estaban acreditados, a pesar de que desde días antes ya tenían sus nombramientos.