Abre Cristina Torres casa de gestión social en Playa del Carmen

La diputada Cristina Torres Gómez abrió este día su casa de gestión social que estará ubicada en el fraccionamiento Palmas 1, sobre avenida Constituyentes y calle Paseos del Mayab y desde donde llevará a la comunidad playense servicios como actividades deportivas y asesoría legal, entre otras actividades.

Acompañada por los diputados de la XVI Legislatura entre ellos Lilí Campos, Edgar Gasca así como Eduardo Arcila, la ex alcaldesa de Solidaridad saludó a los asistentes.

“Es muy importante para mi decirles que son una razón importantísima los ciudadanos, si no tendemos vínculos y no nos olvidamos de colores partidistas, los resultados no llegan, porque nos entramparíamos en situaciones personales y antepondríamos cualquier situación de partido a la necesidad ciudadana”, dijo.

Reconoció a los invitados a la apertura de la casa de gestión por provenir de distintas corrientes políticas y sumarse a su proyecto de trabajo para la comunidad, y agregó que con el sitio se busca generar un espacio que sea un puente del gobierno con todos los niveles de administración y de los ciudadanos con opciones abiertas a las necesidades ciudadanas y que podrían ampliarse.

“Como lo dije antes de asumir a la Legislatura, las iniciativas que se lleven tendrán los ritmos que ustedes nos mandaten, lo mismo tendrá este lugar un vínculo bidireccional con ciudadanos y autoridades y por lo tanto es un puente con todos los municipios de Quintana Roo, con todos los espacios de gobierno municipal o estatal porque el objetivo de un legislador es darle resultados a la población”, señaló.

Finalmente comentó que se ofrecerán cursos de capacitación, a emprendedores, gracias al apoyo de otras secretarías.