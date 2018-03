Abre Azimut Yachts México su nueva sede en Puerto Cancún

Originario de Guadalajara, Jalisco, el empresario Rodolfo Hagemann inauguró anoche su sala de ex- hibición ‘Azimut Yachts México Cancún’ en las instalaciones de Puerto Cancún Marina Town Center, donde atenderán a sus clientes para la venta y servicio de barcos lujosos importados de Italia. Son ya 32 años los que suma Hagemann en la industria de embarcaciones, comenzando con este giro en 1988, año en el que se abrió la importación de embarcaciones en México y ahora abre su segunda empresa en Cancún, la primera dedicada actualmente a la venta de accesorios de skies acuáticos, infiables, cuerdas, accesorios, mantenimiento y limpieza para barcos. Con esta boutique el empresario ofrecerá servicios de venta de barcos que van desde los 34 y hasta los 115 pies nuevos y usados, y servicio a través de personal calificado y entrenado por especialistas extranjeros, teniendo siempre el compromiso de ofrecer el mejor servicio de toda la parte integral que compone un yate. Con este show room ubicado en el centro comercial y el único punto de venta de Azimut en Cancún se generaron tan solo la noche de la inauguración 100 empleos, además de 200 directos e indirectos en el transcurso de este proyecto que de manera ja tendrá en la sala de exhibición a 15 especialistas como parte de su personal. En cuanto a las ventas se refiere, comenta el director Rodolfo Hagemann que sus yates costarán desde los 350 mil dólares en adelante ya que depende del tamaño de la embarcación los precios de éstos. “La inversión de este proyecto aún no se determina porque seguimos invirtiendo y trabajando en ello, estamos al día en cuanto permisos, construcción, importación y acondicionamiento se re ere, pero cifras ahora no tenemos números exactos ya que esta inversión no está al 100 por ciento terminada, seguimos sumando y calculamos estar finalizando esto en unos 2 ó 3 años más”, Hagemann. Previo al corte del listón inaugural, los representantes de la marca italiana de yates entregaron un reconocimiento al empresario y director Rodolfo H. por la mejor apertura ‘show room’ del mundo, premio que entregan una vez al año, y en esta ocasión le tocó al innovador empresario jalisciense que le sigue apostando a Cancún con sus inversiones que benefician al destino.

