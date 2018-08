Abortos ilícitos única opción para miles de mujeres en Quintana Roo

Un grave problema de salud pública permea en la sociedad quintanarroense, sin embargo nadie lo quiere ver y menos discutir, al grado que existe una cifra negra de mujeres que abortan de manera clandestina, lo que pone en riesgo su vida.

Aunado a las cifras que no han logrado ser contabilizadas debido a la naturaleza legal del hecho, los hijos no deseados se convierten de la noche a la mañana cuando crecen en personas sin amor y presa fácil de redes delincuenciales, entre otros riesgos.

Así lo afirmaron activistas pertenecientes al Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir; REDefine Quintana Roo y REDefine México, Sofía Alessio-Robles; Yesenia Flota Pérez y Silvia Edith Chuc Aburto, quienes promueven la campaña de difusión “Hablar es chido”.

La campaña fue creada para discutir y encontrar soluciones para esas miles de mujeres que por su voluntad quieren abortar por diversas causas, pero que por estar prohibido, se arriesgan a realizarse legrados de manera clandestina, al grado de que de cuatro abortos que se realizan en Quintana Roo, tres son de esa forma, según sus estadísticas, sostuvieron.

Oficialmente desde el año 2007 a lo que va del año 2018, un total de 101 mujeres quintanarroenses tuvieron que desplazarse hasta la CDMX para poder interrumpir por voluntad propia su embarazo, mientras que miles han tenido que recurrir a los abortos clandestinos.

Según las ong’s, la mayoría de los casos de aborto clandestino fueron por falta de recursos económicos siendo que en todo el país suman casi 200 mil desde esa fecha, incluyendo extranjeras e indígenas, entre otros segmentos poblacionales, la mayoría entre los 15 a los 30 años de edad.

Cifras negras

Jovencitas de entre 15 y 19 años de edad en la entidad, quedan embarazadas, pero si abortan y las denuncian, van a parar a la cárcel.

Niñas han tenido su primera relación sexual a los 11 años, pero la mayoría conoce hasta los 15 años algún método anticonceptivo.

Fuente: Red Posithiva Cancún: Asociación y Servicios Integrales VIH.

Falta información

Como se sabe solo se permite abortar por tres causales en la entidad, además de que se debe cumplir la NOM-046. Estas son: violación, padecimientos congénitos o genéticos del producto o que se ponga en peligro la vida de la madre.

El acceso a servicios de aborto legal continúa siendo obstaculizado principalmente por barreras administrativas y por falta de voluntad (de algunos legisladores). En el caso de Quintana Roo, se suman tres factores determinantes que orillan a las mujeres a recurrir a estas prácticas inseguras:

Violaciones.- De acuerdo a cifras oficiales en 2017 se registraron “ocho violaciones al día-incluyendo la cifra negra (que no se conoce), es decir 2,931 mujeres sufrieron una violación; la posibilidad de esas violaciones hayan derivado en embarazos no deseados es altamente probable. Al no existir cifras de mujeres que hayan accedido a abortos legales y seguros por causal de violación, podemos especular que este derecho no se garantiza en el estado.

Falta de acceso a métodos anticonceptivos: De acuerdo a la CONAPO la Necesidad Insatisfecha de Métodos Anticonceptivos que debe estar por debajo del 5%, en Quintana Roo fue de 26% en mujeres de edad fértil con pareja entre los 15 y 24 años y del 25% en mujeres sexualmente activas.

Lo anterior se agrava si tomamos en cuenta que en el 2015 los métodos anticonceptivos para adolescentes masculinos y femeninos era de cero en centros de salud estatales, 02 inyectables; .0007Dius, 03 implantes subdérmicos, .001 anticonceptivos de emergencia y .01 parches anticonceptivos al año.

Otro causal es la falta de información verídica y basada en evidencia, ya que -recalcaron- existe mucha desinformación sobre el tema del aborto y se estigmatiza a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, por lo que es urgente hablar del aborto.