¿Abortar o no abortar?

Una férrea lucha se prevé en los próximos meses entre grupos antiabortistas y feministas en Cancún, por el derecho a decidir qué hacer con su cuerpo de miles de mujeres que resultan con embarazos involuntarios con la finalidad de cambiar una legislación, que a decir de ellas resulta, obsoleta y del siglo pasado lo que obstaculiza su independencia.

Por una parte el Consejo Interreligioso del Estado de Quintana Roo en su compromiso con la sociedad del estado ha establecido un programa permanente de tres acciones iniciales de involucramiento además de una marcha programa para el 20 de este mes.

Consejo Interreligioso del Estado de Quintana Roo

Aunado al simposio “A Favor de la Vida”, realizado en la Universidad Anáhuac, están diversas actividades al interior de sus congregaciones religiosas con la finalidad de apoyar a miles de mujeres con la finalidad de que no aborten.

Por otro lado, alrededor de cinco mil fieles católicos de Cancún y el resto de la entidad, además de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y parte de Chiapas, participarán el próximo 13 de octubre en el vigésimo cuarto Encuentro Mariano Diocesano.

Al respecto el obispo Pedro Pablo Elizondo de la Prelatura Cancún-Chetumal afirmó que es “un evento esperado por la comunidad católica”. “El encuentro Mariano es un evento de tradición”, expresó.

Una de las organizadoras, Elisa García Zalvidea, explicó que es un evento diocesano que reúne a todas las parroquias y sus feligreses, en donde se orará y se platicará sobre este flagelo que enfrentan las mujeres en Cancún y todo Quintana Roo.

Por su parte grupos en defensa de la mujer consideraron que es un grave problema de salud pública, sin embargo nadie lo quiere ver y menos discutir, al grado que existe una cifra negra de mujeres que abortan de manera clandestina, lo que pone en riesgo su vida.

La otra visión

Activistas pertenecientes al Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir; REDefine Quintana Roo y REDefine México, Sofía Alessio-Robles; Yesenia Flota Pérez y Silvia Edith Chuc Aburto, promueven la campaña de difusión “Hablar es chido”.

Las activistas dieron a conocer que oficialmente desde el año 2007 a lo que va del año 2018, un to­tal de 101 mujeres quintanarroenses tuvieron que desplazarse hasta la CDMX para poder interrumpir por voluntad propia su embarazo, mientras que miles han tenido que recurrir a los abortos clandes­tinos.

Según las ong’s, la mayoría de los casos de aborto clandestino fueron por falta de recursos econó­micos siendo que en todo el país suman casi 200 mil desde esa fecha, incluyendo extranjeras e indígenas, entre otros segmentos poblacionales, la mayoría entre los 15 a los 30 años de edad.

Cifras oficiales indican que el año 2017 ocurrieron ocho violaciones al día -incluyendo la cifra negra (que no se conoce), es decir 2,931 mujeres sufrie­ron una violación al año en la entidad.

Lo anterior daría como resultado que esas viola­ciones hayan derivado en embarazos no deseados. Pero al no existir cifras de mujeres que hayan accedido a abortos legales y seguros por causal de violación, podemos especular que este derecho no se garantiza en el estado.

Según la CONAPO en el año 2015 los métodos anticonceptivos para adolescentes masculinos y femeninos era de cero en centros de salud esta­tales, 02 inyectables; .0007 Dius, 03 implantes subdérmicos, .001 anticonceptivos de emergencia y .01 parches anticonceptivos al año.

Las cifras

101 mujeres quintanarroenses acudieron a la CDMX para poder interrumpir por voluntad propia su embarazo.

mujeres quintanarroenses acudieron a la CDMX para poder interrumpir por voluntad propia su embarazo. 200 mil abortos clandestinos se realizan en el país.

mil abortos clandestinos se realizan en el país. 15 a los 30 años de edad, es la edad de las mujeres que recurren al aborto clandestino.

años de edad, es la edad de las mujeres que recurren al aborto clandestino. 8 violaciones al día ocurrieron en el año 2017.

Sofía Alessio-Robles, Yesenia Flota y Silvia Chuc, de Grupo Redefine a favor del aborto