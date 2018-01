Abandonan priistas a Góngora en Quintana Roo

La detención y encarcelamiento del ex candidato del PRI-PVEM-NA, Mauricio Góngora, acusado de diversos ilícitos, provocó la renuncia masiva de militantes y dirigentes de tradicionales sectores corporativos del tricolor, al tiempo de aclarar el gobernador Carlos Joaquín que su captura se llevó a cabo “sin revanchismo”.

De los casos más representativos en las últimas fechas es el del secretario general del sindicato de taxistas “Lázaro Cárdenas del Río” Jesús Pastor Martín Medina, quien con más de 50 socios, presentaron hace 48 horas, su renuncia como militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tal vez por temor, para deslindarse o por desesperanza.

El hecho es que ahora en las oficinas del Comité Municipal en Solidaridad, solo se ven grupos pero no para apoyar a posibles candidatos sino para hacer entrega masiva de cartas de renuncias, como ocurrió con el líder taxista.

“Tuve la oportunidad de estar en este partido muchos años hasta el día de hoy, le gracias al partido”, expuso Martín Medina. Esta dimisión ocurre cuando prácticamente arrancó ya el proceso electoral local.

Sin revanchismos

El gobernador Carlos Joaquín González sobre la captura de Góngora dijo que la aprehensión ocu-rre tras “investigaciones en las que encontramos muchas irregularidades cuando (Góngora) fue secretario de Finanzas y cuando fue presidente municipal de Solidaridad”.

Joaquín González dijo que Góngora “es parte de la administración de Roberto Borge y parte de lo que Quintana Roo tuvo en la administración anterior. Lo veníamos investigando hace rato y salieron las órdenes de aprehensión ligadas con nuestras pesquisas”.

Negó que la captura de Mauricio Góngora sea parte de una revancha política: “es parte de la justicia que Quintana Roo requiere y el compromiso con los quintanarroenses de lograrla; la impunidad era grande, la injusticia era mucho más y lo que ocurrió esos seis años en Quintana Roo fue grave y requería que se hiciera justicia”.

Informó el gobernador que “se han presentado poco más de 18 denuncias; hay más de 40 ex funcionarios y no funcionarios, personas que no estaban en la administración, pero participaban de los hechos, y seguiremos ampliando la investigación”.

En picada



Cabe resaltar que hace dos años, el también procesado y en ese entonces secretario de gobierno Gabriel Mendicuti Loria, preocupado por la estabilidad del PRI en el estado, envió una carta al presidente del CEN del PRI, el Dr. Enrique Ochoa Reza, con copia para Raymundo King de la Rosa presidente del CDE del PRI.

En ella afirmó que “con profunda preocupación y lamentablemente al igual que muchos otros miembros y simpatizantes de nuestro instituto político, soy testigo del abandono del que ha sido objeto el PRI de Quintana Roo de parte de sus dirigencias”.

“Cada día que pasa más priistas nos abandonan, más activistas se acomodan a otros liderazgos y se pierde aceleradamente la presencia social”.

Entre otras cosas precisó que nada se había hecho para relanzar la competencia política y tampo-co para reagrupar y entusiasmar a los priistas, los cuales aún se encuentran dispersos, y mucho menos para un proceso de reorganización y renovación de los órganos de toma de acuerdos y las dirigencias en toda la geografía estatal.