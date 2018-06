AMPI está en pláticas por el tema de Sargazo

Luego de que en los últimos días en el municipio de Solidaridad se registró el arribó una gran cantidad de sargazo, la presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, A.C, sección Cancún, dijo, que esto afecta mucho a todo los municipios cercanos a las playas, ya que muchos inversionistas desvían sus ojos de este destino por causa de lo antes mencionado, y aún más porque las autoridades correspondientes no hacen de su parte para recolectar este material.

“Afortunadamente, en Cancún no tenemos este problema del sargazo, pero si un problema de que los inversionistas no quieren invertir en este destino, ya que en su mayoría, los municipios no están preparados cuando este fenómeno llega a las costas, ni mucho menos predecir el arribo del mismo”.