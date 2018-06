AMLO respalda a Juan Pablo Aguilera Negrón en Puerto Morelos

El candidato a la presidencia de la República por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López obrador, durante el mitin realizado en la ciudad de Chetumal, solicitó a todos los ciudadanos de Puerto Morelos, que respalden el proyecto político de Juan Pablo Aguilera Negrón, abanderado de la misma alianza a la presidencia municipal.

Durante su visita a la capital del estado, el abanderado presidencial de Morena, aclaró que en Puerto Morelos el candidato por el municipio es Juan Pablo Aguilera Negrón, quien también es respaldado por el Partido del Trabajo (PT).

AMLO respalda a Juan Pablo Aguilera Negrón

Durante su discurso, Andrés Manuel López Obrador expuso que en el municipio más joven de Quintana Roo no tienen otro candidato y que Juan Pablo cumple cabalmente con los preceptos de Morena: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

Ante más de diez mil personas, y en compañía de los candidatos al senado, diputaciones federales y a las 11 presidencias municipales, López Obrador dijo que entre las acciones que emprenderá en la entidad serán el tren rápido de Cancún a Palenque “donde por supuesto hará escala en Puerto Morelos y la Riviera Maya”, la promoción de zonas arqueológicas en el sur de la península de Yucatán, además de proyectos productivos y la reubicación de la secretaría de turismo federal a Chetumal.