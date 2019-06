AMLO presidente: Laura Beristain, clama clemencia

Cuando el presidente se disponía a despedirse del gobernador Carlos Joaquín, ella apareció a su lado... ¡como por arte de magia!

Al parecer su gesto tuvo un poco de eco en el presidente AMLO, quien la tomo del hombro, y junto a Carlos Joaquin, pareciera que les dijo:

“ya, no se peleen”.

Laura Beristain y AMLO presidente

Habrá que ver cómo se comportan y como se tratan mutuamente el Gobernador y la alcaldesa...

Y falta ver también qué hará Beristain con su demanda contra el Mando Único impuesto por Carlos Joaquín y la demanda de juicio político que contra ella tiene Lili Campos...



Como dice el clásico: ¡Está historia, continuará!

Torero, torero...

Carlos Joaquin y AMLO

El gobernador Carlos Joaquín tuvo saldo a favor de su encuentro con AMLO presidente, y casi salió en hombros.

Primero, en Tulum, AMLO presidente le reconoció ampliamente la vocación democrática que derivó en los resultados electorales, a pesar de que el mandatario no tendrá un Congreso a modo, y respetó el curso de la elección, que no le favoreció del todo...

Y luego, en Solidaridad, lo apapachó por soportar... perdón, por intentar aligerar las cosas con la alcaldesa Laura Beristain...

Cuando ella, hábilmente se puso al lado del mandatario, la expresión del presidente con el gobernador fue algo así como que: “ya no se peleen, parecen hermanos”.

El tiempo decidirá el curso de esa relación... eso sí, institucional.