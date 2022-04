AMLO da espaldarazo a Adán Augusto, destacando su labor en el Gobierno Federal

Luego de que el jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador consultara a legisladores sobre la labor de Adán Augusto López Hernández al frente de la Secretaría de Gobernación (Segob) y estos lo elogiaran y llamarán “presidente”, la mañana del viernes volvió a destacar el buen trabajo que ha realizado el funcionario en el gobierno federal.

Durante la conferencia mañanera en Quintana Roo, el presidente dijo que no “destapó” al titular de la Segob.

"El tiempo de los destapes iniciaron con Porfirio Díaz y la Revolución Mexicana no pudo eliminarlos", dijo. También señaló que hasta hace poco se daban ese tipo de prácticas en los gobiernos anteriores.

López Obrador dijo que cualquiera que desee participar en el proceso para sucederlo en el cargo está en la libertad de ejercer su derecho, en caso de que así lo decida, y reiteró que a los candidatos los escoge la gente.

“En el caso de Adán lo que hice ayer fue preguntar a los legisladores, no sobre la presidencia, pregunté si consideraban que era un buen secretario de Gobernación, contestaron sí, y la verdad es que es un excelente secretario de Gobernación, lo otro no me corresponde a mí, eso lo decide la gente”, comentó.

A manera de ejemplo, el presidente de México, realizó una consulta entre los reporteros sobre el desempeño del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, y dijo que es así como la gente y las encuestas son las que colocan a los candidatos que buscan un cargo de elección popular.

Con la presencia del titular de Gobernación, López Obrador reiteró que sus funciones han sido de mucha ayuda para el gobierno.

En este contexto, destacó a quienes pudieran ser los presidenciables, como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a quien consideró “de primera, íntegra y honesta”, así como del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

