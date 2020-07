AMLO confirma rebrote de Covid-19 en Quintana Roo, pide tranquilidad

AMLO confirma rebrotes de Covid-19 en Quintana Roo, pide tranquilidad

En su acostumbrada conferencia de prensa mañanera, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), confirmó que existen rebrotes de Covid-19 en Quintana Roo y Yucatán, sin embargo, dejo pidió tranquilidad entre la población, asegurando que “ya vamos de salida” en esta pandemia.

Indicó que depende de los ciudadanos tomar las medidas sanitarias necesarias para frenar la propagación del coronavirus y no solo de las autoridades federales, estatales o municipales.

Acepta AMLO rebrote de Covid-19 en Quintana Roo

"Es cuidar para que donde ya teníamos menor incidencia de la pandemia no resurja. Yucatán y Quintana Roo iba bien; no es tan grave la situación, pero hubo una especie de rebrote, esto mismo sucedió en Veracruz. En Tabasco, Sinaloa van a la baja, como el caso de la Ciudad de México, entonces depende mucho no sólo de la autoridad, sino de los ciudadanos", subrayó.

En el caso y Quintana Roo, AMLO señaló que se está contemplando ampliar el número de camas e instalaciones donde se atienden a enfermos de Covid-19, situación de la cual ya se ocupa Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Precisó que el gobierno federal sigue apoyando en todo el país para contener el virus, pero sin medidas autoritarias como toque de queda.

"No hay toque de queda, no es obligatorio quedarse en casa, hay recomendaciones que se deben de seguir, pero no hay una actitud autoritaria. Hay países en donde sí se ha actuado con más severidad, Ya vamos de salida, para que no perdamos la fe, las esperanzas", aseveró.

López Obrador explicó que según el informe del gobierno federal en dos estados se tiene una saturación hospitalaria general, en 80 por ciento la ocupación de camas para enfermos, principalmente en Nuevo León y Tabasco.

Durante la semana del 13 al 19 de julio, el semáforo epidemiológico estatal estará en color rojo en la región sur del estado, en tanto que para la zona norte se mantiene en color naranja.

