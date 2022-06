AMLO califica actividades de Calica como una catástrofe ambiental

Hasta hace unos días, se informó que la obra del tramo 5 sur del Tren Maya, que conecta a Playa del Carmen y Tulum se ha suspendido hasta que se resuelva la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA); esto de acuerdo a los informes del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Es una situación que ha dejado a la incertidumbre sobre cuánto tiempo se demoraría en dar solución, para darle continuidad a las obras relacionadas con el proyecto turístico. Al ser cuestionado sobre el tema, el presidente Andrés Manuel, durante la conferencia matutina, aseguró que acudirán a otra instancia para evitar que se proceda el amparo sin fundamentos sólidos.

“Quienes no quieren que se lleve a cabo la obra” explica, “son seudo ambientalistas financiados por grandes empresas sobre todo del turismo y también por gobiernos extranjeros”.

Calica y su “catástrofe ambiental”

Expresó que los trabajos de Calica son un delito ecológico

Estamos hablando de un tramo donde hay mayores ingresos económicos, son más de 50 kilómetros en donde se encuentran empresas como Xcaret y Calica; una empresa estadounidense que está causando una catástrofe ecológica, explica Andrés Manuel.

Aprovechó para recordar que años previos, Calica les dio la opción de comprarles o darles permisos para un desarrollo turístico, compartiendo que la actividad de la empresa es un delito ambiental gravísimo.

Asegura que aunque el tramo del Tren Maya esté detenido, se dará seguimiento al proceso legal, donde se cumplirá con los requerimientos necesarios para reactivar la obra lo antes posible y recuperar el tiempo perdido.

¡Va a continuar la obra, no se va a detener, no vamos nosotros a incumplir con mandamientos legales, tenemos la razón... estamos seguros de que tenemos la razón y no va a triunfar la corrupción ni la simulación!”.

Concluyó, explicando que actualmente hay una investigación abierta en contra de Grupo Xcaret, no necesariamente por la situación del río subterráneo, sino por otro proyecto que mantiene las mismas características en las que se destruirán cenotes subterráneos en Quintana Roo.

