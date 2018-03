AMLO buscará unir a partidos mañana en Cancún

FRANCISCO ESPINOSA / Diario La Verdad CANCÚN, Q.Roo.- Para cambiar las cosas en México se requiere que las izquierdas estén unificadas ajenas a intereses que frenen un objetivo común, afirmó la senadora Luz María Beristain Navarrete, al anunciar que Andrés Manuel López Obrador estará mañana en Cancún. En rueda de prensa, afirmó que el gran problema que tienen estos partidos es que sus dirigentes no toman en cuenta la voz de los militantes.

“Los liderazgos están enredados. Una izquierda dividida no llegará jamás”, afirmó.

“La historia ha sido clara, muchos egos impiden que haya un verdadero cambio en el país”, aseguró.

“A sólo unos cuantos les conviene que no se politicen las cosas”, dijo.

LA VISITA DE AMLO

“Andrés Manuel tiene 18 años trabajando a ras de tierra y conoce de la ‘a’ a la ‘z’ las necesidades de México y de su gente. No tengo la menor duda de que a Quintana Roo le iría mejor con López Obrador en la presidencia”.

“El estado mexicano está reprobado, no le está cumpliendo al pueblo”, concluyó.

Comentó que los ciudadanos entre ellos los militantes de los partidos de izquierda, son quienes no se deben dejar engañar por los dirigentes que frenan todo intento de alianza.Consideró que al ciudadano le hace falta hacer política y eso es lo que quieren quienes controlan las cosas en México.Pidió a los dirigentes en Cancún y el estado de no dejarse llevar por intereses y se reúnan en torno al político tabasqueño.Informó que López Obrador encabezará en Cancún el evento ‘firma del acuerdo político de unidad para la prosperidad del pueblo y el renacimiento de México’; la cita será a partir de las 4 de la tarde en el parque de ‘las palapas’.Expuso que el país requiere de un cambio y una alternancia que sea eficaz y que no le falle a la población.