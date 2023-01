AMLO buscará que el 10% de pasajeros del Aeropuerto de Cancún usen el Tren Maya

De los 30 millones de turistas que llegan al Aeropuerto Internacional de Cancún al año, el gobierno federal proyecta que al menos un 10 por ciento de ese flujo utilice el Tren Maya a partir de diciembre, reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Si pones de favor el plano del Tren, acabo de estar allá y me gustó mucho que se llegó a 30 millones de viajeros en el aeropuerto de Cancún, récord, imagínense, estamos buscando que al menos el 10 por ciento utilicen el tren para que se internen”, dijo durante su conferencia matutina de este miércoles.

“El Tren Maya es inversión pública, la refinería, el Istmo, el aeropuerto, no es deuda ni concesiones, las utilidades van a ser para el retiro de elementos de las Fuerzas Armadas, por eso también decidimos entregar estas obras a una empresa de la Sedena para que estas obras no pasen al sector privado, no privaticen, eso ya no lo queremos”, abundó.

INAH prepara proyecto de promoción turística del Tren Maya

AMLO aseguró que el proyecto tiene la finalidad de reactivar la economía de las cinco entidades.

López Obrador también dio a conocer que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) trabaja actualmente en un proyecto integral de promoción turística de todo los atractivos que se tienen en el recorrido del Tren Maya, además adelantó que el costo del boleto para los turistas nacionales y locales será más económico que para los extranjeros.

“Lo primero es un análisis que tiene a su cargo antropología, ya van integrar un equipo para hacer el estudio, dar a conocer lo que existe en la región, nuevos descubrimientos, que se han logrado y a partir de ahí, la promoción turística, tenemos que resolver hasta cuanto va a costar el boleto del Tren, desde luego no costará lo mismo para un turista extranjero que un nacional, va a costar menos para la gente de la región, los museos, cascadas, cavernas, sitios de recreación, playas, tiene que darse a conocer”, agregó.

Diésel especial abastecerá al Tren Maya y a los vehículos de carga

El mandatario reiteró que el Tren Maya será eléctrico a lo largo de mil kilómetros de longitud.

El mandatario reiteró que el Tren Maya será eléctrico a lo largo de mil kilómetros de longitud y el resto de su recorrido con diésel de bajo azufre que incluso se está produciendo en la refinería recién adquirida por Pemex en Deer Park, Estados Unidos.

“Se va distribuir ese diésel no sólo para el tren sino para todo el parque vehicular de carga, es un diesel especial, que no contamina y va a llegar por Progreso (Yucatán)”.

Tren Maya reactivará la economía de las 5 entidades del sureste

Finalmente, aseguró que el proyecto tiene la finalidad de reactivar la economía de las cinco entidades por donde pasará el Tren Maya ( Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo), a fin de que no solo sea Cancún el referente.

“Cancún fue el que más se promocionó durante los años setenta, pero todo el sur de quintana roo en la pobreza, nuestro propósito es que los que lleguen al sur bajen y se internen para reactivar la economía de los cinco estados, incluido quintana roo la parte sur, por que solo creció cancún, pero todo lo demás incluso mérida, yucatán no había crecimiento”.

