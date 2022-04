AMLO VS Ambientalistas; cronología del tramo cinco del Tren Maya

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador estará en Isla Mujeres en el estado de Quintana Roo, desde donde se transmitirá la conferencia de prensa Mañanera, punto cercano al tramo cinco que ha sido tema de conversación debido a la postura de ambientalistas, se esperan reacciones de activistas tras la llegada del mandatario al Caribe Mexicano.

3 de marzo

La organización civil ambiental Moce Yax Cuxtal denunció en redes sociales obras de desmonte en la selva virgen de Playa del Carmen, correspondiente al Tramo Cinco que va de Solidaridad a Tulum.

4 de marzo

Los medios de comunicación comenzaron a replicar esta información y también llegaron a la zona para verificar los hechos.

7 de marzo

El tema del desvío de ruta del tramo cinco del Tren Maya; Playa del Carmen-Tulum comenzó a causar polémica de manera local, pues ya habían comenzado trabajos sobre la carretera federal, talado árboles del camellón y trasplantado ceibas, las opiniones comenzaron a dividirse.

14 de marzo

Científicos, ambientalistas y organizaciones civiles hicieron ruido al respecto en redes sociales, el caso se tornó en ese momento de interés nacional.

22 de marzo

Nació la campaña Sélvame del Tren en la cual artistas como Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Rubén Albarrán y Bárbara Mori lanzaron videos e hicieron visible la deforestación de la zona por el proyecto de la 4T, todo esto en el marco del Día Mundial del Agua.

24 de marzo

AMLO tocó por primera vez el tema de la campaña Sélvame del Tren y señaló que los artistas e intelectuales que participaron en la campaña contra la construcción del Tren Maya fueron usados por personas como Claudio X. González.

25 de marzo

“¿Dónde estaban los pseudoambientalistas cuando hace años empezó la verdadera devastación en el sureste de México?”, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) envió un comunicado descalificando a los ambientalistas en todas sus plataformas digitales.

25 de marzo

Eugenio Derbez respondió a AMLO en un video en donde aseguró que él no recibe sobres amarillos, en referencia al escándalo de Pio López Obrador, "Le duele que lo descalifiquen porque creo que el león cree que todos son de su condición. Yo no recibo sobres amarillos, yo no necesito eso. Me gano el dinero con el sudor de mi frente y esto lo hago por amor a México".

28 de marzo

Greenpeace se manifestó en la zona de trabajos del Tren Maya y un grupo de activistas se encintó a la maquinaria; “Nos preocupa que no exista una Manifestación de Impacto Ambiental lo cual, además de incurrir en un acto ilegal, dañará de forma irreversible la Selva Maya”.

29 de marzo

“Son trasferencias electrónicas, eso del sobre amarillo pasó de moda”, respondió AMLO a Eugenio Derbez en la mañanera, además dijo "deshonestos", "desinformados" y "adversarios" a quienes participaron en la campaña.

31 de marzo

“La supuesta oposición en favor del medio ambiente tiene que ver con el conservadurismo... además de ser autoritarios y corruptos, su verdadera doctrina es la hipocresía”, dijo AMLO en La Mañanera.

“¡Tengan para que aprendan!, AMLO presentó la campaña ‘Súbete al Tren’ y difundió un video con pobladores del sur de Quintana Roo que serán beneficiados por el proyecto.

31 de marzo

Los diputados federales, Alejandro Carvajal y Aleida Alavez denunciaron ante el Instituto Nacional Electoral a los famosos (Eugenio Derbez, Natalia Lafourcde, Kate del Castillo, etc.) que participaron en el video de la campaña Sélvame del Tren, con el alegato de que rompían la veda electoral por la Revocación del Mandato.

31 de marzo

El consejero del INE, Ciro Murayama escribió en su Twitter; “¿Se imaginan al INE censurando a Damián Alcázar por apoyar al gobierno? Obvio que no. Es su derecho. Así de estrambótico sería que el INE censurara a los actores que se oponen al Tren Maya”, con esto se desechó la queja de los morenistas.

6 de abril

"La obligación de proteger la vida de la flora y fauna es de todos”, Eugenio Derbez compartió en Instagram un nuevo vídeo que advierte peligro por el Tren Maya.

18 de abril

La Asociación Civil DMAS, logró una suspensión provisional al Tramo Cinco del Tren Maya, se anunció en medios de comunicación que los trabajos del megaproyecto se frenarían.

19 de abril

AMLO señaló en conferencia mañanera que “el trazo del Tren Maya respeta ríos subterráneos, no afecta cenotes”, y mantuvo su versión de que hay una campaña contra el megaproyecto con propósitos políticos financiado por el gobierno de Estados Unidos y empresarios mexicanos y protagonizada por “pseudoambientalistas”.

20 de abril

AMLO señaló que invitará a los activistas y famosos como Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Bárbara Mori, Kate del Castillo y Rubén Albarrán a una charla para aclarar dudas sobre el Tren Maya: “A ver si aceptan que platiquemos. Me estás dando una buena idea. O sea, los voy a invitar, a ver cuáles son sus dudas y se las aclaro. A ver si aceptan ¿no?, que platiquemos".

20 de abril

Colectivo Sélvame del Tren aceptó charla con AMLO pero pidieron que reunión sea en la zona del tramo cinco, “Venga a conversar a la zona de construcción del tramo cinco, con algunos expertos y comunidades locales”.

21 de abril

AMLO dijo en su conferencia mañanera que podría recibir a los ambientalistas en Palacio Nacional, pero rechazó acudir a la zona de construcción.

22 de abril

AMLO anunció que recibirá a los famosos que están contra el Tren Maya el lunes, para explicarles el proyecto, sin asesores.

22 de abril

Aceptaron los ambientalistas dialogar con el presidente de México en Palacio Nacional

22 de abril

Arturo Islas deseó diálogo con AMLO: “Espero que nos escuche el lunes, que realmente nos escuche; y así como él ha defendido las causas sociales yo defiendo las causas ambientales y, aunque haya comunidades, la naturaleza no es negociable, la naturaleza no entiende de política”.

24 de abril

AMLO canceló la reunión con ambientalistas en Palacio Nacional.

25 de abril

AMLO dijo que los ambientalistas cancelaron su participación a última hora, y además señaló que activistas de Greenpeace juegan golf o se hospedan en hoteles de 20 mil pesos por noche.

“Basta de hipocresía”, AMLO afirmó que el Tren Maya no va a dañar ningún cenote, ningún río submarino, y criticó a “los pseudoambientalistas y artistas” ya que no protestaron en la construcción de Xcaret, a cuya inauguración, aseguró, acudió Eugenio Derbez.

25 de abril

Greenpeace respondió a AMLO, “Es falso que sostengamos reuniones en contra del Tren Maya, que nos hospedamos en el complejo hotelero Mayakobá y que juguemos golf con empresarios que financian la oposición al proyecto.

25 de abril

Eugenio Derbez señaló en video que AMLO mintió pues la foto que presentó en la mañanera era de 2018 cuando fue conductor de los Premios Platino, además dijo que era “niño” cuando se inauguró el parque.

También contestó que el único de los 70 artistas y ambientalistas que conforman Sélvame del Tren que canceló fue él por cuestiones de trabajo.

25 de abril

"Vendré en la noche cuando usted esté dormido para gritarle desde aquí, aunque un día me digan loco", Arturo Islas usó megáfono afuera de Palacio Nacional debido a la cancelación de la reunión con Sélvame del Tren.

26 de abril

AMLO reiteró en La Mañanera que artistas como Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade y Rubén Albarrán, que están en contra del tramo cinco del Tren Maya tienen poca dimensión social y carecen de amor por el pueblo.

27 de abril

García Vilchis, en su discurso en la Mañanera aseguró que Xcaret ha impactado de manera negativa cenotes y ríos subterráneos: “No se han escuchado las denuncias de ambientalistas ni amparos de ONG ni campañas “Sélvame del Tren”, esto en referencia de Xiblabá by Xcaret en Valladolid, Yucatán.

27 de abril

Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República publicó en su Twitter: “La devastación por el Grupo Xcaret en el parque Xibalbá, Yucatán es un ecocidio. La empresa perforó cenotes, desvió ríos subterráneos y creó canales artificiales. Lástima que esa destrucción no la ven los ambientalistas que protestan vs el Tren Maya. No al desarrollo turístico depredador”.

27 de abril

El activista Pepe Tiburón recordó que el secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Marqués estuvo en la supervisión del avance de los trabajos de Xibalbá, unos días antes del Tianguis Turístico celebrado en Mérida.

27 de abril

Greenpeace presentó una demanda que exige la detención inmediata de la autorización provisional para los trabajos del Tren Maya en el Tramo 5.

28 de abril

La Profepa clausuró de forma temporal el parque Xibalbá by Xcaret por violar la Ley General de Equilibrio Ecológico y no contar con la manifestación de impacto ambiental (MIA).

