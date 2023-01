AMAV nacional se va en contra de artesanos en Chichén Itzá

Las comunidades de San Felipe, Xcalacoop y Pisté, continúan con el movimiento para la destitución del director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Chichén Itzá. Esta situación ha ocasionado que la zona arqueológica cumpla el quinto día sin abrir, lo cual continúa siendo un problema en las operaciones de las agencias de viaje.

De acuerdo con el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) Nacional, Eduardo Paniagua, el conflicto que se vive ahora en Chichén Itzá es un problema que se viene arrastrando desde años atrás, donde el principal problema han sido los mismo artesanos que venden sus productos de forma ilegal.

“En esta ocasión yo creo que la razón la tiene el INAH, con todo respeto… yo admiro a los artesanos, pero lo que está haciendo en Chichén Itzá es prostituir la actividad turística de una forma que no es la adecuada”, dijo.

En su postura, señala que el trato y la forma en cómo los artesanos se dirigen al turismo dentro de la zona arqueológica, no es la adecuada y lo único que han logrado es dar una mala imagen.

“Hemos encontrado que las artesanías que estas personas ofrecen dentro de la propiedad, que ni siquiera son de la península… Adicionalmente a la falta de educación de estos vendedores, representa una falta de respeto por parte de los que se dicen que hoy están luchando por los derechos de los artesanos.”, señaló.

Rechazan servicios de mala calidad

Asegura que derivado a los múltiples conflictos que se han suscitado entre los artesanos y los directivos del INAH en los últimos años, la asociación se ha prevenido ante estas situaciones, han optado por otros atractivos con precios más justos para los servicios que se ofrecen.

“Hemos estado buscando alternativas ya que el servicio para visitar hoy Chichén Itzá no es bueno, no tiene la calidad que tenía hace unos años… Hay que tomar en cuenta que están cobrando unos costos muy altos para poder ingresar y no se sabe a dónde va ese dinero.”

Baños sucios, excesiva aglomeración de gente y tarifas excesivas son algunos de los ejemplos que cita el titular y que ante ello, Chichén Itzá se ha convertido en un atractivo que ya no es factible para promocionar.

“No puedes vender un tour en 150 dólares, cuando el servicio es de 30 dólares porque así está en la actualidad, está horrible…. Si tu vas a otra parte del mundo, quizás no veas las maravillas que hay en méxico, pero vas a encontrar servicios como baños con aire acondicionado, hay que cobrar lo que valemos pero no vender cosas de pésima calidad… Los ejidatarios se encargaron de ganar sin invertir en su producto y por eso la gente no está yendo, porque no están en las condiciones.”

¿A qué destino está recurriendo?

Si bien, muchas agencias han recurrido a la zona arqueológica Ek Balam debido a la cercanía que se tiene a la zona arqueológica de Chichén Itzá. Sin embargo, muchos turistas rechazan la idea de no adquirir paquetes que no incluyan este atractivo, es por ello que han recurrido a una segunda opción muy similar.

“Los estamos llevando a Mayapán. Es un centro arqueológico parecido a Chichén pero en pequeñas dimensiones, tiene su castillo, su estructura similar al observatorio, varias estelas… Se está convirtiendo hoy por hoy en un producto turístico de calidad, donde no tienes que tener al turista una o dos horas bajo el sol.”

Ubicado a 50 kilómetros de la ciudad de Mérida, esta zona arqueológica se ha convertido en una de las principales alternativas a la que la AMAV ha recurrido para continuar operando.

“Como tour operadores y como agencias de viajes, lo que vendemos es una historia y una historia bien contada con un producto que funcione de ejemplo, lo puedes vender bien, es por ello que las afectaciones han sido mínimas, pues tenemos varios productos que ofrecer… Mientras ellos siguen con sus problemas, nosotros vamos a seguir comercializando”.

