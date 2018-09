AIRBNB vs Hoteles ¿quién es quién en impuestos?

Los hoteleros de Quintana Roo llevan la delantera a la famosa plataforma de rentas por Internet Airbnb, por lo menos en lo que se refiere al pago de impuestos, revela una investigación de LA VERDAD, con datos obtenidos gracias a la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Al respecto, Rubí Guadalupe Sulub Cih, titular de la Unidad respondió mediante oficio a cuánto ascendió el ingreso por el impuesto al hospedaje en los ejercicios fiscales 202, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. En el documento de Transparencia señala que la recaudación por concepto de Impuesto al Hospedaje de los ejercicios fiscales 2012 al 2017 por parte de los hoteleros fue de $1 mil 214 millones 500 mil 737.

Mientras, la plataforma Airbnb reportó $9 millones 209 mil 101 pesos en dos meses del año 2017, es decir un aproximado de $36 millones de pesos en un año; 70 por ciento menos de impuestos, que los complejos hoteleros –que sin defenderlos- es justo decir que emplean a miles de personas y negocian con proveedores locales y foráneos.

En su momento el gobernador del Estado, Carlos Joaquín hizo énfasis en la necesidad de integrar a las plataformas tipo Airbnb a la legislación para favorecer el cobro al impuesto al hospedaje, fundamental para que el estado pueda salir adelante, así como tener un control respecto a la calidad en el servicio.

Miguel Ángel Lemus, vicecoordinador del Consejo Coordinador Empresarial, presentó una propuesta más integradora de los prestadores de servicios en la entidad y que favorecería el pago de impuestos.

Finalmente los documentos muestran las abismales diferencias entre dos industrias que crecen a distintos ritmos, y de las que los hoteleros en más de una ocasión han señalado de competencia desleal.

En el supuesto de una familia integrada por ambos padres y dos menores de 10 años, que arriban a pasar cuatro días al principal destino turístico del Caribe, las búsquedas arrojan circunstancias diferentes para el sitio Airbnb como para un hotel con características parecidas, por ejemplo el Cancún International Suites de tres estrellas.

El portal www.airbnb.mx muestra que una casa ubicada entre las avenidas Tulum y Cobá del centro de Cancún, con dos dormitorios, cuatro camas, dos baños y medio, por una estancia de cuatro días en septiembre tiene un costo de $4,733 al que suma: la tarifa de limpieza, $382; comisión por servicio, $699 así como Impuestos sobre el alojamiento y comisiones $134, total $5,948.

La misma búsqueda en el sitio www.expedia.mx con circunstancias similares indica que el hotel Cancún International Suites, tiene un costo total de $3,672 -$918 por noche- con servicios de cafetería, concierge, y recepción las 24 horas, Internet gratuito, refrigerador y televisión con cable, además de botella de agua de bienvenida, ventilador de techo y caja de seguridad, eso sin contar el personal que emplea para atender a los huéspedes.

“Para nosotros el turista es muy importante resguardar su vida, ya que hay zonas en Cancún así como en Playa del Carmen donde se es muy riesgoso circular; si un turista regresa a las 2 o 3 de la mañana a sus lugares de alojamiento y no hay transporte público o no hay una buena seguridad, cómo voy a saber que esta plataforma me va a brindar la seguridad de mi vida o familia, en pocas palabras esta plataforma y todas las que existen no brindan estos servicios”.

Marisol Vanegas

Secretaria de Turismo