ADO reporta baja en arribo de visitantes a la Riviera Maya.

Las terminales presentan un descenso del 20 por ciento en el arribo de los visitantes.

Las terminales de autobuses en la Riviera Maya presentan un descenso de aproximadamente el 20 por ciento menos en la afluencia de visitantes nacionales e internacionales, tanto del interior del país como de los aeropuertos hacia los destinos más importantes de Quintana Roo, reveló Lourdes Jiménez Romo, gerente de ADO Riviera Maya.

“En esta temporada como sabemos son meses bajos, hemos notado el decremento de turistas en varias de nuestras rutas. El movimiento que se sigue dando de manera natural y regular hacia Cancún y hacia Mérida, en parte también hacia Chetumal, pero sí los destinos turísticos como son los parques, las zonas arqueológicas y el mismo aeropuerto sí hemos visto cómo ha descendido precisamente en respuesta a lo que es la temporada baja”, comentó.

Explicó que un descenso del 20 por ciento en el arribo de los visitantes nacionales e internacionales era la esperado para esta época de baja que continuará lo que resta de septiembre, octubre y hasta mediados de noviembre que es cuando empieza a llegar el turismo para volver a subir a la ola de la temporada alta.

Aumenta seguridad

Respecto a las medidas de seguridad de los pasajeros, recordó que actualmente es obligatorio que todo pasajero que vaya a subir a la unidad deberá presentar una identificación oficial que si antes no era tan estricta, ahora sí lo es, aunque esto provoque malestar entre algunos pasajeros que no cuentan con identificación oficial.

Quizás te interese: ADO conectó a sus usuarios en la terminal de CANCÚN con "Cielito Lindo" (VIDEO VIRAL)

En el caso de las compras en línea, Lourdes Jiménez Romo, explicó que se les avisa que para poder abordar la unidad es necesaria una identificación oficial o de lo contrario no podrá subir a los vehículos. “Desgraciadamente hay gente que ha llegado a tomar su transporte y no le hemos permitido abordar debido a que no presentan identificación oficial”, señaló.