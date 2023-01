“A veces prohibir no quiere decir que va a desaparecer el problema”

Este fin de semana entró en vigor el Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco en todo el país, con el cual, el gobierno federal ha implementado una serie de modificaciones en cuanto a la venta, promoción, comercialización, adquisición y consumo de cigarrillos o productos que contengan nicotina.

El objetivo principal de esta reforma, es el poder alcanzar la ampliación de la protección de todos los mexicanos, frente al humo y las emociones de cualquier producto a base de tabaco o nicotina.

Pero a pesar de que estas modificaciones al reglamento fueron publicadas el pasado 16 de diciembre del 2022 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para algunos de los cancunenses entrevistados, esta decisión ha sido tomada de una forma abrupta y en parte innecesaria.

Pues de acuerdo con Mariana de 23 años, existen formas para haberle dado una mejor atención al consumo del tabaco o nicotina en el país. Y el haber impuesto estas modificaciones, muy probablemente no den solución al verdadero problema.

“A veces prohibir no quiere decir que va a desaparecer el problema, se tiene que trabajar poco a poco, el haber aprobado esta ley, sólo hará que las personas se enojen y pongan esa resistencia que hay cuando se imponen cambios”.

Así como Mariana, la joven Anayeli de 27, comparte que para muchas personas fumadoras, estas modificaciones fueron inesperadas, pero que además fueron innecesarias en el caso de los restaurantes que ya contaban con áreas de fumadores.

“Si ya habían áreas designadas para fumadores, no le veo el caso de que se limite aún mucho más, siento que es algo que no era necesario”, dijo.

Por otro lado, hay quienes como Yolanda Hernández de 50 años y Jaime de 60, quienes aseguran que estas modificaciones protegen la salud de quienes no fuman, así como conservar el medio ambiente.

“Ahora ya con tantas enfermedades ya no se sabe que te pueda dar aunque solo respires el humo del cigarro”, dijo Yolanda.

¿Cuál es la postura de los cancunenses?

Ginna, 50 años.

“Yo que no fumo estoy de acuerdo, pero igual hay quienes si fuman y que se les va a hacer un poco más complicado por el lugar que ya no se los van a permitir y van a preferir quedarse en su casa… Pero si queremos cuidar el planeta y recuperar lo que teníamos es muy bueno que se haya empezado a aplicar”, Ginna, 50 años.

Jaime Cajun, 60 años.

“Pues está bien, porque fumar en restaurantes, hoteles y parques, quieras o no también es una forma de contaminación que perjudica también a las personas. A mi me ha tocado estar en un lugar comiendo y llegan personas fumando, eso es muy incomodo.... Creo que es una medida muy buena”, Jaime Cajun, 60 años.

Anayeli, 27 años.

“Si he escuchado muy poco de esta ley, pero por lo poco que he visto, pienso que se tomó muy pronto y es muy restrictiva, porque limita a las personas fumadoras, yo no soy fumadora, pero si ya habían áreas designadas para fumadores, no le veo el caso de que se limite aún mucho más, siento que es algo que no era necesario”, Anayeli, 27 años.

Yolanda Hernández, 58 años.

“Creo que es algo positivo, porque ahora ya con tantas enfermedades ya no se sabe que te pueda dar aunque solo respires el humo del cigarro, principalmente los niños que luego son los más afectados… Yo no fumo, pero si me es algo molesto que la gente que esté cerca esté fumando”, Yolanda Hernández, 58 años.

Mariana, 23 años.

“Tal vez si fue algo abrupto este cambio, obviamente hay muchos pros en dejar de consumir el tabaco o ese tipo de producto, pero realmente siento que es más concientizar a las personas de los problemas que puede traer esto y que sea por voluntad propia que quieran dejarlos… A veces prohibir no quiere decir que va a desaparecer el problema, se tiene que trabajar poco a poco, el haber aprobado esta ley, sólo hará que las personas se enojen y pongan esa resistencia que hay cuando se imponen cambios”, Mariana, 23 años.

