A turistas y habitantes de Cancún les vale que las playas estén cerradas

Al parecer los turistas y habitantes de Cancún no terminan de comprender el peligro que representa el Covid-19 y como el virus se propaga rápidamente en lugares públicos, sobre todo cuando no se aplican las medidas básicas de higienes como el uso del cubrebocas o la sana distancia, esto ocurre actualmente en las playas donde las cintas de no pasar ya son ignoradas, luciendo con muchos visitantes.

Imágenes difundidas en redes sociales, principalmente grupos de Facebook, muestran como turistas disfrutan el día en la playa como si el Covid-19 no existiera y el personal que es ofrece servicios como la renta de sombrillas les hablan sin utilizar cubrebocas, lo cual representa un verdadero riesgo si tomamos en cuenta con cuantas personas tratan al día.

En Cancún ya no respetan las playas cerradas

Las cintas colocadas para cerrar las playas de Cancún al público son ignoradas

En el mismo tenor los encargados de captar estas imágenes muestran en una de ellas como los habitantes y votantes en Cancún simplemente ignoran las cintas colocadas por la policías con el fin de cerrar las playas, pero hoy en día las personas se siguen derecho, pasan debajo de ellas o inclusive llegan a romperlas, todo por pasar un día en el arenal.

“Es increíble que estando en plena pandemia las personas hagan esto, no entienden que no son vacaciones, que estamos en una emergencia mundial por el Covid-19, no importa si son turistas o viven en Cancún, esto que están haciendo nos pone en riesgo a todos y lo peor es que ya se pasan por donde quiere la ley y nadie les hace nada”, refiere un comentario.

Actualmente Cancún se encuentra en color naranja dentro del semáforo epidemiológico estatal, lo cual implica que las playas públicas deben permanecer cerradas y las personas no deben ingresar, evitando con ello aglomeraciones, pero al parecer esto ya quedó en el olvido, poniendo en riesgo la salud de todos ante un nuevo rebote de coronavirus.

