A regular herbolaria maya

Al llevarse a cabo la “Mesa de Análisis Legislativo sobre la Ley General de Salud y su relación con los suplementos herbales”, diputados, investigadores, productores y funcionarios coincidieron en la necesidad de actualizar la regulación en la fabricación de estos productos, garantizar alta calidad, contenidos seguros y confiables, y aprovechar el potencial de la medicina tradicional para recuperar la salud, ante el mal uso que hacen empresas ‘patito’ o bien charlatanes.

En su intervención, la presidenta de la Comisión de Salud, diputada Miroslava Sánchez Galván (Morena), afirmó que este sector es prioritario en México y para el próximo gobierno federal. En el nuevo proyecto de salud nacional, la herbolaria y la medicina tradicional serán muy importantes para alcanzar el objetivo de tener un pueblo saludable, aseguró y en donde como se sabe la herbolaria maya y de otras culturas precolombinas son parte fundamental.

Celebró que los diversos sectores involucrados presenten propuestas para legislar, y se ofrezcan a la población otras formas de tratamientos y terapias para que recupere la salud, a partir del autocuidado y prevención.

Miles de plantas medicinales

Rocío Alatorre Eden-Wynter, comisionada de Evidencia y Manejo de Riesgos en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), resaltó que el tema toral de la regulación es demostrar que los productos herbolarios son seguros, para aprovechar el gran potencial de la medicina tradicional, que cuenta entre 4 a 5 mil plantas susceptibles de utilizarse en beneficio de la humanidad y los animales.

Refirió el vacío jurídico entre las definiciones de suplemento alimenticio y remedio herbolario, para crear reglas claras que ordenen el quehacer de toda la cadena productiva, garanticen que los artículos hechos a base de hierbas son mejores y seguros, a fin de superar el círculo vicioso y pasar a uno virtuoso, y México desarrolle en poco tiempo, ese potencial.

En la Ley General de Salud, se requiere incluir diversas figuras y definiciones en torno a los artículos y remedios herbales para uso médico, cosmético y alimenticio. Se tiene, reconoció, una legislación sanitaria compleja, incompleta y desactualizada porque no identifica las modalidades de los participantes ni sus facultades.

Existe un reglamento muy restrictivo que prohíbe que se utilicen en la fabricación de suplementos alimenticios, lo que ha provocado la comercialización de artículos que no garantizan que sean seguros en el mercado, colocando al consumidor en vulnerabilidad.

“Hemos decomisado toneladas de productos con plantas que no se fabricaron de manera segura, y que no sólo no llevan un beneficio, sino que potencialmente tienen un riesgo. El debate es cuáles son las normas que se deben emitir y acuerdos de plantas”.