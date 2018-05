A punto del colapso al SEMEFO de Benito Juárez

Sobrepasado el cupo de los cuerpos que se encuentran en el servicio médico forense de la fiscalía del estado, esto por las más de 190 ejecuciones que van de enero a mayo del 2018, señalan médicos legistas del SEMEFO

José Antonio Soberanis Morales, perito médico legista dijo que son muy lamentable los sucesos de ejecuciones que están sucediendo en Cancún, la cantidad de ejecuciones que se viven a diario en promedio son 4 ejecuciones por día y desde el 2017 ha incrementado las cantidad de personas ejecutadas, las cuales han sido superadas en el 2018, esto ha sido un crecimiento exponencial en el número de ejecuciones.

José Antonio Soberanis Morales, perito médico

El médico legista del SEMEFO mencionó que ellos se han visto rebasados en su capacidad y el equipo con el cual cuentan esta sobrepasado en cuanto al almacenamiento, se cuentan con dos refrigeradores, unos que se encuentra lleno de cuerpos putrefactos y otro de cuerpos frescos los dos están abarrotados, el flujo hacia la fosa común está muy entorpecido.

Cabe señalar los cuerpos putrefactos se van a la fosa común, todos los hechos violentos no pueden ser cremados, tan solo solo tres meses pueden tardar los cuerpos en SEMEFO, pero debido a la cantidad de ejecuciones estos cuerpos se podría agilizar el traslado a la fosa común, la cual se encuentra en el panteón en los olivos, esto para tener espacio de almacenamiento.

Según Soberanis Morales, falta a poyo en cuanto a tecnología, rayos equis, pruebas de ADN, y varios detalles que no se tiene por la falta de equipo y por la falta de capacitación, los médicos del SEMEFO no están especializados en medicina forense, son médicos generales. Hoy ya existen universidades en Quintana Roo, que están ofreciendo la carrera de criminología o criminalística, pero no todos tiene la oportunidad de contar con un docente que esté trabajando en la fiscalía, que este ejerciendo en el servicio médico forense y por lo tanto no pueden complementar la teoría con la practica