A pesar ser ilegal, bañistas continúan fumando en playas de Cancún

Este domingo 15 de enero entró en vigor la reforma a la Ley General para el Control de Tabaco, en la cual se establece la prohibición del consumo de tabaco o cualquier producto que contenga nicotina, tanto en las playas como en los lugares de concurrencia colectiva de todo el país.

Cabe recordar que esta reforma a la ley se dio a conocer a finales del año pasado, pero a pesar de haber contado con más de un mes para su difusión entre la ciudadanía, todo indica que en Quintana Roo no se realizó alguna campaña con la que se dieran a conocer sus lineamientos.

Pues en Playa Marlín, una de las playas más visitadas por locales, turistas nacionales e internacionales en la zona hotelera de Cancún, aún se pueden ver algunos cigarrillos encendidos entre los mismos bañistas que acuden a esta playa.

Al cuestionarlos sobre si tenían conocimientos de esta reforma, que ha entrado en vigor en todo el país, sorprendidos aseguraron que desconocía de ella o que no habían escuchado del tema.

“La verdad no tenía idea, pero tampoco hay letreros que lo prohíban o bueno, hasta ahora no los hemos visto”, señaló una de los bañistas.

Por otro lado, quienes no tienen el hábito de fumar, como Jaqueline de 21 años, señalaron que parte de que algunos de los bañistas aún sigan fumando en las playas, es por las mismas autoridades, quienes han hecho caso omiso ante los casos de bañistas que continúan fumando.

“Yo he visto a 2 o 3 policías que están haciendo sus rondines aquí en la orilla y que pasan frente a estas personas y no les dicen nada, creo que si ya esta estipulada esta norma es porque se tiene que respetar… Si ellos no hacen nada, las personas que estén fumando menos”, dijo.

Tanto los fumadores como los que no lo son, coinciden en que la mejor manera para que se respete esta norma, es dándole una mayor difusión tanto en redes sociales como en los mismos accesos de la playa para que las personas tomen en cuenta, pero también que las autoridades tomen acciones.

Los que no fuman

“Si lo había leído en Facebook, pero si hay gente que sigue fumando. Yo he visto a 2 o 3 policías que están haciendo sus rondines aquí en la orilla y que pasan frente a estas personas y no les dicen nada, creo que si ya está estipulada esta norma es porque se tiene que respetar… Si ellos no hacen nada, las personas que estén fumando menos”, Jaqueline 21 años.

“No había escuchado eso, pero me parece que es muy buena idea… Siento que aún hay gente que está fumando porque como yo, no saben… Deberían de poner letreros o difundirlo más en redes sociales para que la gente sepa y que quienes lo hagan los multen”, Alejandra 22 años.

Los que fuman

“La verdad no tenía idea, pero tampoco hay letreros que lo prohíban o bueno, hasta ahora no lo hemos visto…. Creo que si ya tienen un letrero que prohíbe ingresar a las payas con botellas de cristal, así debería de poner uno que diga que ya no se pueden fumar en las playas, así como lo hacen los restaurantes”, dijo Ana Patricia, 32 años.

“No, no sabía. Pero creo está bien porque es una cultura que se debe inculcar en las playas no solo de Cancún sino de todo México, porque hay quienes tiran las colillas y contribuyen a la contaminación.”, Anónimo.

