A pesar de pandemia, aumentan asaltos violentos en Chetumal

El director de la Policía Municipal en Othón P. Blanco, Osiris Ceballos, reconoció que se han incrementado los robos con violencia a comercios y transeúntes en Chetumal.

Y aunque afirmó que tienen ubicados a los presuntos responsables, es la falta de denuncias por parte de los afectados lo que impide mantener a los delincuentes tras las rejas.

Explicó que, como consecuencia de la permanencia de las personas en sus domicilios por la pandemia, se ha reducido el índice de robo en viviendas, aunque, en contraparte, se incrementaron los asaltos con violencia a transeúntes y comercios.

Hay una disminución del 50 por ciento en el índice delictivo, pero no podemos establecer que sean cifras reales… la gente no confía en las autoridades y no denuncia.