A pesar de no funcionar, niegan modificar Decreto de Zona Libre.

A pesar que no ha representado beneficios para el sur quintanarroense, el líder local del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Eloy Quintal Jiménez, afirmó que fue rechazada la solicitud de modificar el Decreto de Zona Libre para Chetumal.

Confirmó que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) descartó la posibilidad de efectuar una reforma del decreto de creación de la zona libre para Chetumal.

Como oportunamente informó La Verdad Noticias, el primero de enero de 2021 entró en vigor el Decreto de Zona Libre de Chetumal, para supuestamente impulsar la reactivación económica de la Capital.

Empero, contó con tantos “candados” que a poco más de un año de que entrara en vigor, continúa sin cumplir con las expectativas, ya que apenas un empresario ha solicitado su registro para beneficiarse del decreto.

Eloy Quintal resaltó que los empresarios han solicitado que sea modificado el multicitado Decreto, aunque el SAT lo consideró improcedente, al menos por el momento.

Si bien no nos dijeron que no, la respuesta fue contundente en el sentido de que para el SAT la solicitud no está dentro de las posibilidades a corto plazo.