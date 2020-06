A pesar de alta incidencia de COVID-19, Ayuntamiento reiniciará actividades en Chetumal

Justo cuando ocurren más casos de COVID-19 en Othón P. Blanco, el Ayuntamiento toma la decisión de retornar a la actividad presencial en el Palacio Municipal, donde también se han confirmado más casos de empleados contagiados.

Cuando Othón P. Blanco se encuentra en la etapa más alta en materia de casos positivos de COVID-19, el presidente municipal, Otoniel Segovia Martínez, ordenó que el regreso a la actividad presencial en el Ayuntamiento sea a partir del primer día de julio.

La medida ocurre justo cuando se han confirmado dos nuevos casos de COVID-19 entre empleados municipales y cuando existe la posibilidad de que Chetumal regrese a color rojo en el Semáforo Epidemiológico.

A través de un comunicado, se confirmó que Otoniel Segovia sostuvo una reunión virtual con los titulares de las diferentes áreas del Ayuntamiento para detallar el protocolo de retorno a la “nueva normalidad”.

Casos positivos entre trabajadores

Vale la pena mencionar que la semana pasada se suspendieron actividades en Palacio Municipal, luego de que se confirmaron casos positivos entre empleados municipales, quienes han denunciado que se les obligaba a presentarse a trabajar.

Entre los protocolos para el regreso a la actividad el primer día de julio, se indicó que será fundamental que en cada Dirección Municipal cuiden la salud de su personal y distribuyan el trabajo a fin de evitar aglomeraciones en las oficinas.

Los grupos vulnerables continuarán laborando desde casa, además de que se distribuirán en dos turnos continuando con la atención al público por vía electrónica.

Como parte del proceso, se asegura que se reforzarán todos los procedimientos sanitarios iniciando desde el acceso a las oficinas municipales y no se permitirán las visitas familiares ni la entrada de vendedores a las instalaciones del palacio.

Por cierto, en redes sociales se cuestionó que el primero en no acatar las recomendaciones contra COVID-19 en Othón P. Blanco es precisamente Otoniel Segovia, ya que no siempre utiliza cubrebocas y no respeta la “sana distancia”.

