A la baja el número de donantes de sangre en Quintana Roo

Con una invitación a la población en general, la Secretaría de Salud (SESA) de Quintana Roo refuerza las acciones para elevar los índices de donación voluntaria y altruista de sangre.

SESA busca incentivar a la población a que done sangre de forma voluntaria y altruista

La institución de salud hace un llamado a la población en general a participar en una acción de salud que ayuda a salvar vidas.

Ante esta situación la Secretaría de Salud ha realizado promoción a través de Jornadas de Donación Altruista de Sangre que se extenderán en toda la entidad.

Con el objetivo de garantizar el abasto de componentes sanguíneos y el acceso a transfusión en todos los hospitales de Quintana Roo, la dependencia de salud, hace un llamado a la población para fortalecer la donación de sangre y con ello atender la demanda de pacientes hospitalizados en situación crítica y brindar más esperanza de vida.

SESA recalcó la importancia de la ayuda comunitaria ya que debido al período de la contingencia sanitaria, la asistencia de donantes en los bancos de sangre disminuyó en un 15 por ciento, en comparación de la cifra del año 2019; donde se registró la participación de 10 mil 527 donadores, en el 2020; se redujo a 8 mil 930, lo cual reflejó una disminución de mil 597 donantes.

Informó a través de un comunicado que las transfusiones sanguíneas son necesarias en la atención hospitalaria ya sea por urgencias obstétricas o personas con lesiones graves por accidentes de tránsito u otro padecimiento.

Con ello se incentiva a la población a tomar conciencia sobre la importancia de participar en estas campañas y con ello poder brindar un mejor servicio para las personas que requieren de un suministro constante de este vital líquido utilizado para salvar vidas de pacientes hospitalizados, personas programadas para una intervención quirúrgica, partos y aquellos en situación de emergencia.

Se recomendó a las personas interesadas en ser donadores voluntarios que deben cumplir con ciertos requisitos, como son tener entre 18 y 65 años de edad y con un peso mayor a 50 kg. Además de no haberse realizado tatuajes o perforaciones ni acupuntura en el último año, no padecer epilepsia, hepatitis, paludismo, cáncer, o VIH y no haber tenido una cirugía mayor a un año (vesícula, cesárea, prótesis).

A los que cumplan con los requerimientos, pueden acudir en ayuno de 8 horas previas, no haber ingerido bebidas alcohólicas y consumido drogas.

El Centro Estatal de Transfusión Sanguínea pone a disposición de la población los números telefónicos 98383 2 56 44 y 983 832 21 54 para agendar citas de donación, aclarar dudas o recibir mayor información.







