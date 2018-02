A golpes disputan la dirigencia perredista en Cozumel

Una disputa a golpes, sillazos y gritos altisonantes, fue la que protagonizaron los dirigentes del Sol Azteca en Cozumel, Abigail Elías Buces y Ramón Escalante Cervera, quienes diputaban la presidencia del Comité Directivo en la Isla de las Golondrinas.

Conforme a un comunicado del presidente de ese partido en la entidad, Jorge Aguilar Osorio.

Testigos de los hechos dieron a conocer que en una reunión entre ambos personajes celebrada ayer en la Isla de Cozumel, los ánimos se caldearon después de que al parecer Elías, se decía que había asumido la dirigencia del partido en la “Isla de las Golondrinas” en sustitución de Escalante Cervera, quien trataba de defenderse y rechazaba esa versión.

“Estábamos en el partido, viendo la situación del mismo, teníamos en el altavoz al presidente del partido cuando la señora me abofeteó y luego me aventó la mesa y tomó una silla y se me fue encima. Un compañero intervino para detenerla”, afirmó Ramón Escalante.