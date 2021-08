A través de una denuncia anónima que hicieron llegar a este medio de comunicación, relataron que la escuela primaria Nicolas Bravo fue víctima de los amantes de lo ajeno, donde el principal sospechoso es el conserje del turno de la tarde, ya que de acuerdo a una inspección rápida no hallaron puertas forzadas.

Tras esta información, La Verdad Noticias se trasladó al lugar de los hechos y al tratar de localizar a directos o alguna personas que de alguna declaración al respecto, no halló a nadie, incluso proporcionaron el número telefónico de la directora, pero tampoco contestó, en cambio, vecinos afirmaron que durante la pandemia, varias ocasiones esta escuela ha sido víctima de robo.

Sospechan que el conserje sea el responsable

A días para el regreso a clases y saquean primaria en la Sm 102 de Cancún

La escuela está ubicada sobre la calle 36, Manzana 30, Lote 31, en la Supermanzana 102. Los testigos comentaron que el único que llega a está escuela, los fines de semana y ahora de manera constante, es el conserje del turno vespertino, al grado de tardar varias horas y debido a que ingresa por la parte de atrás, los vecinos no logran ver si se roba algún objeto de valor.

“Sospechamos que es el conserje, porque durante la madrugada no escuchamos nada y eso que vivimos a solo unos cuantos pasos de la escuela, hemos hablado con la directora y nos a comentado que no hay indicios de rompimiento o forzamiento de puertas, chapas o rejas, lo que si es que ya están desapareciendo poco a poco las cosas”, dijo el señor José, quien vive frente a la escuela.

Otra vecina manifiesta que no es la primera vez que ocurre este tipo de situación, pues luego del cierre del plantel, al menos cuatro veces ha sido víctima de los amantes de lo ajeno y en todas no han habido detenidos, a pesar de que la base de la policía está a unos cuantos metros.

“Ya viene el regreso a clases y parece que la Nicolas Bravo no implementará esto, pues no nos han avisado y sobre todo, seguro hacen falta cosas y no hemos visto al gobierno intervenir, en verdad desconocemos cómo está la situación en está escuela”, subrayó la señora Carmen.

Por último, recordemos que el regreso a las clases presenciales, pero voluntarias, será el próximo lunes 30 de agosto, no solo para Quintana Roo sino para toda la república mexicana, pero serán los padres, así como los directivos de cada plantel, quienes decidan regresar o no, por lo pronto algunas preparatoria y universidades ya iniciaron y algunas lo hicieron de manera virtual.

