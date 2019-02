A denunciar a malos servidores públicos llama delegado Gobierno Federal

El delegado estatal en Quintana Roo, Arturo Abreu Marín, precisó que la 4ª. Transformación de la República implica cumplir con los preceptos de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, por lo que hizo un llamado a toda la ciudadanía a reportar cualquier conducta deshonesta de parte de algún funcionario federal.

El responsable de delegación estatal de los Programas Integrales de Desarrollo por parte del gobierno federal en un comunicado dirigido a los ciudadanos, empresarios y público en general para que cuando realicen algún trámite en una dependencia federal y les pidan o exijan una dádiva, “mordida” en suma algún tipo de extorsión lo denuncien inmediatamente.

Cualquier clase de práctica irregular de algún funcionario, incluso “tortuguismo burocrático” o la petición de un cúmulo de documentos para entorpecer algún trámite, también lo denuncien, “lo que se trata es de agilizar y simplificar administrativamente trámites y servicios y no entorpecerlos”.

En el comunicado la delegación subrayó que sólo se debe pagar la tarifa autorizada y establecida por cada trámite y si no es así se debe denunciar el caso.

Para denunciar cualquier irregularidad puso a disposición de la población los números 8322110 extensión 42102 y 9831379202, en horario de 9 a 17 horas de lunes a viernes.

Asimismo, está disponible el correo electrónico [email protected]

Combate a fondo

"Para el gobierno federal combatir la corrupción es su principal objetivo", detalló el delegado, Arturo Abreu Marín.

"Invitamos a los ciudadanos y empresarios de todos los niveles económicos, que acuden a realizar trámites en las distintas oficinas federales, no se conviertan en cómplices de malos servidores públicos", puntualizó.

INEGI datos

Conforme a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de diciembre del 2018, un ciudadano quintanarroense tiene casi el doble de probabilidades de ser víctima de un acto de corrupción que, en otras regiones de la república mexicana, ya que 17.6% de la población en Quintana Roo de 18 años en adelante fue víctima de corrupción al tener contacto con alguna autoridad o servidor público.

El INEGI destacó el “Día Internacional Contra la Corrupción” que se celebró el 9 de diciembre, que la entidad ocupa los primeros lugares en materia de corrupción que también afecta a las empresas.

“Quintana Roo tiene el segundo mayor número de personas víctimas de algún acto de corrupción, con 17.6% del total de su población que tuvo contacto con alguna autoridad o servidor público”, de acuerdo a dicho reporte.

Asimismo, Quintana Roo ocupó el 4° lugar nacional con un 7.5% de cada 100 empresas en el estado que fueron víctimas de la corrupción.

Borgismo corrupto

La encuesta que publicó el INEGI hizo referencia a datos levantados en 2017 sobre trámites o solicitudes de servicios que realizaron las personas y las empresas en 2016, es decir todavía en el periodo de gobierno de Roberto Borge.

La prevalencia de actos de corrupción en empresas y población general la mayoría de los casos está relacionado con trámites del Ministerio Público Federal, juzgados o tribunales en el ámbito federal.

A nivel nacional sostuvo finalmente el INEGI, los delitos relacionados con la corrupción, por los cuales son investigados funcionarios públicos, son por uso ilícito de atribuciones y facultades de su cargo, por peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y abuso de autoridad.