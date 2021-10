A punto de eliminarse los cobros en estacionamientos públicos en Quintana Roo

La propuesta a través de la iniciativa de ley en donde los diputados del Congreso del estado de Quintana Roo proponen "cobro cero" para estacionamientos, toma fuerza con la aceptación de la población para su aprobación.

Con la entrega de los diputados de una iniciativa en la que se pretende eliminar los cobros en estacionamientos de plazas comerciales en Quintana Roo, que van desde los 13 hasta los 20 pesos por hora, principalmente en la zona norte del estado, pobladores ven necesaria y justa que se aplique.

En un sondeo realizado por La Verdad Noticias, en donde se les cuestionó a usuarios de estacionamiento públicos de plazas comerciales de Cancún, sobre el cobro del mismo por la eliminación del cobro, en su totalidad de los entrevistados dijeron estar a favor de que se erradique este pago, puesto que consideran que el acudir a las plazas y centros comerciales el estacionamiento de los vehículos siempre implica un gasto extra.

Este tipo de cobros podría desaparecer muy pronto en Quintana Roo

"No sabía de esa iniciativa, pero se me hace justo que al venir a consumir en las tiendas de la Plaza, no tengamos que pagar el estacionamiento, (...) ya les hicimos el gasto y encima hay que pagar en ocasiones hasta 70 pesos de estacionamiento", expresó Rubí Muñoz, una de las personas entrevistadas.