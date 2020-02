A Inés Sainz en Cancún, le roban hasta los zapatos, ¡la dejaron sin nada!

La presentadora de deportes de TV Azteca Inés Sainz, denunció el robo de sus pertenencias en la ciudad de Cancún, esto mientras disfrutaba de unas merecidas vacaciones después de haber cubierto con gran éxito el Super Bowl LIV, fue a través de sus redes sociales que dio a conocer la noticia de lo que le habría sucedido unos minutos después del suceso que la despojó de una de sus posesiones más valiosas en ese momento.

Inés Sainz es una de las colaboradoras con más aplomo de TV Azteca y una de las más prestigiosas periodistas de deporte en el mundo, sin embargo y por desgracia, incluso en la ciudad de Cancún fue víctima de la delincuencia, cosa que les sorprendió mucho pues es una visitante constante de este lugar tan conocido, además el hotel donde se hospedó es uno de sus preferidos y al que asistía con frecuencia.

Todo indicaría que Inés Sainz se fue a disfrutar de las cálidas aguas del mar y dejó cerca sus pertenencias, sin embargo bastaron únicamente cinco metros de distancia para que desaparecieran y nunca más la volvería a ver.

“Pobre país, estoy en Cancún en un lindo hotel que me gusta. Estaba asoleándome y dejé mis zapatos a tres metros de mí en la sombra y cinco minutos después, un trabajador del hotel me dice: ‘creo que se llevaron sus cosas’. De no creerse ¡una huésped se los robó! y son los únicos que traje”.