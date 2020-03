9M: Vanessa Arias en Cancún, “Yo también fui una mujer maltratada”

Vanessa Arias, actriz y protagonista de la teleserie Buchonas, estuvo el fin de semana en el Breathless Fashion Fest, celebrado en la Riviera Maya y que dio inicio a los eventos de la moda este 2020, en entrevista exclusiva para La Verdad Noticias, detalló sucesos de violencia que vivió años atrás y los usó como referencia para otras mujeres que viven violencia se den cuenta de que no es una situación normal.

Vanessa Arias comentó que se encontraba a favor de las protestas realizadas por las mujeres el pasado 8 de marzo, y que iba a apoyar el 9 de marzo de una manera distinta, sin embargo recordó que alguna vez ella fue una mujer violentada ya aseguro que eso no iba volver a pasar, actualmente es una actriz reconocida en el mundo de la farándula debido a la serie que protagonizó.

Vanessa Arias fue una mujer golpeada

9M: Vanessa Arias en Cancún, “Yo también fui una mujer maltratada”

“Yo también fui una mujer maltratada, violentada y hoy por hoy estoy cien porciento con la mujer, hay que terminar con esa onda de violencia de todos contra todos, de hacerle el mal el uno al otro”. comentó la actriz en exclusiva para La Verdad Noticias.

Vanessa Arias había mencionado en televisión de cadena nacional, que fue víctima de abuso, cuando una de sus ex parejas le dio una cachetada, asegurando que en ese momento no entendía lo que sucedía, esto lo dijo en el programa de Silvia Olmedo que trata temas polémicos al cuestionar a los miembros de la farándula y las redes sociales.

“La primera vez que me golpearon me dieron una cachetada y yo la verdad no tuve la conciencia ni la inteligencia y fuerza para regresársela”, comentó durante la entrevista en el programa ‘Terapia de Shock’ que se transmite a través de la plataforma de streaming Blim y en cadena nacional del canal U, antes Unicable de Televisa.

9M: Vanessa Arias en Cancún, “Yo también fue una mujer maltratada”

Vanessa Arias compró una propiedad en Tulum

Vanessa Arias también comentó que adquirido recientemente una propiedad en Tulum, por lo que se espera verla más seguido en la Riviera Maya, aún así la famosa actriz y protagonista de la teleserie Buchonas, se pasa aproximadamente una semana del mes en las playas de Cancún.