9M: Acoso sexual en escuelas, una realidad en Cancún

En Cancún como en el resto de México la violencia contra las mujeres ha ido en aumento, y uno de los sectores más vulnerables son las estudiantes ya que en muchos de los casos los horarios escolares, el tiempo de traslado y la economía, las expone ante depredadores que las ven como una presa al notar sus uniformes o mochilas, esto se ha hecho público y día con día se dan a conocer más y más casos.

Desde el pasado 29 de marzo de 2019, un grupo de mujeres estudiantes comenzaron a protestar por sentirse inseguras en sus casas de estudio, de allí conocimos a una chica que se viralizó al bailar por que las estaban matando, esto en el centro del país, en Cancún se replicó el movimiento y las denuncias comenzaron a fluir, luego vino la protesta de 25N, y hace unas semanas estudiantes de secundaria, prepa y universidad comenzaron a hablar.

En los murales de sus escuelas colgaron hojas de libreta con el nombre de su acosador y la acción que realizaron contra ellas, compañeros y maestros fueron mencionados en cada una de las escuelas en donde sucedió esto, en Cancún comenzaron a surgir denuncias gracias al MeToo Cancún y en redes sociales se juntaron jóvenes que pasaron por malos momentos y tenían un acosador en común, un profesor, así se nombraron a La Universidad del Caribe, Bachilleres 2 y recientemente La Salle por un par de alumnos.

Sin embargo existe otro peligro desde hace muchos años y es la agresión constante con la que siempre han vivido las estudiantes y es debido a esos personajes que las acosan, las tocan, las violan o las matan, como le pasó a Karen Carrasco en 2015 y eso tan solo en el transcurso de la escuela a su casa.

Esta es la historia de acoso que nos compartió Diana:

Tenía 18 años, caminaba rumbo a la universidad en el centro de la ciudad. De pronto sentí que alguien estaba detrás mío y lo tomé como algo normal porque generalmente la gente va a prisa, pero cada vez esta persona se acercaba más y más hasta que de reojo pude ver que era un hombre y que por supuesto sus intenciones (casi siempre lo sabes) no eran buenas.

Apresuré el paso pero el tipo logró interceptarme y me preguntó mi nombre, a lo que no respondí y de inmediato insistió, luego le cuestioné para qué quería saber y dijo: ‘te doy 1500 ahorita si te vienes conmigo’. Me aterroricé y traté de evitarlo pero el hombre intentaba tocarme, por lo que como pude corrí y corrí hasta llegar a la esquina siguiente donde estaba una tienda de autoservicio en la que me refugié.

Era sábado por la mañana y creo que hasta hoy no recorrí esa calle con tranquilidad jamás.

Han pasado 8 años y todavía recuerdo a la perfección el rostro de ese sujeto y de ahí a la fecha, lejos de mejorar, las condiciones para las mujeres han ido poniéndose cada vez peor, en ese entonces no solíamos correr a contar todas las veces que alguien intentaba hacernos daño y si lo hacías generalmente se burlaban, como lo hicieron mis compañeros cuando llegué llorando al salón de clases. Hoy no, ¡hoy ya no nos callamos!.