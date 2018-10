8 de cada 10 mujeres sufren de abusos en Quintana Roo; IQM

Afirma la Directora del Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM) que 8 de cada 10 mujeres son violentadas, por lo cual el maltrato a la mujer continua, esto por miedo a denunciar.

Silvia Damián López, directora del IQM, señalo en el marco de la celebración del 65 aniversario del voto de la mujer en México de cada 10 mujeres 8 siguen siendo violentadas en sus hogares o en la calle, y el abuso que sigue estando en incremento es el abuso físico, de ahí el sexual y el económico.

La violencia no ha disminuido, porque cada vez hay menos cultura de la denuncia, la gente no se atreve a denunciar, anteriormente no se hacia porque les daba miedo, porque se quedaban si quien les mantenía a los hijos”, dijo.

Damián López, comentó que en las a adolescentes se ha dado el acoso, y el bullying en las escuelas, el cual se esta dando con más frecuencia ya que todo empieza con un juego y continua con un insultos y agresiones hacia las alumnas.

Recordó el caso reciente de un joven que agredió a una alumna en una escuela y donde el video circulo en redes sociales, el cual causo polémica ante este abuso por parte de un hombre hacia una mujer.