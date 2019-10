60 expertos gastronómicos de la Guía México Gastronómico visitaron la Riviera Maya

La Riviera Maya reafirma su liderazgo gastronómico con reconocimientos internacionales como los Cinco Diamantes de la AAA que recibió por sexto año consecutivo Passion by Martin Berasategui y la visita de 60 expertos culinarios que estuvieron en el destino para atestiguar este premio y elegir a los 120 Mejores Restaurantes de la Guía México Gastronómico 2020.

El afamado feudo culinario, ubicado en el Paradisus Playa del Carmen La Perla & La Esmeralda, fue premiado una vez más con este distintivo por sus más altos estándares de lujo, calidad y excelencia por la American Automobile Association (AAA), organización que cuenta con más de 57 millones de afiliados y que cada año inspecciona a más de 31 mil restaurantes de Estados Unidos, Canadá, México y el Caribe para finalmente otorgarle esta distinción a sólo un 0.2 por ciento de los establecimientos evaluados.

Como parte de los festejos por recibir este reconocimiento internacional, Passion by Martin Berasategui invitó al Consejo Editorial de Votantes de grupo Culinaria Mexicana, encabezado por Claudio Poblete, para celebrar esta ocasión especial y mostrarles la incomparable experiencia gastronómica que ofrece el restaurante del chef español con 10 estrellas Michelin, bajo el liderazgo del chef Maximiliano Sola.

La AAA premia cada año a un reducido y selecto grupo de restaurantes a los que les otorga una placa que los acredita como ganadores de los Cinco Diamantes de la AAA por ofrecer una cocina de vanguardia con los mejores ingredientes, preparados de forma exclusiva por un chef aclamado y atendidos por personal de servicio experto en un extraordinario entorno.

Cabe destacar que además de refrendar su calidad gastronómica y su inigualable servicio de clase mundial con los Cinco Diamantes de la AAA, Passion by Martin Berasategui ha obtenido en años recientes otros premios internacionales como World Luxury Restaurant Award y el Wine Spectator Best of Award of Excellence.

Cabe destacar que Grupo Culinaria Mexicana reunió por primera vez en el Caribe Mexicano a 60 de los más importantes directivos editoriales y expertos gastronómicos para elegir a 120 de los Mejores Restaurantes que formarán parte de la Guía México Gastronómico que se publicará en el 2020 en seis diferentes categorías así como premios especiales a los más importantes protagonistas del sector culinario.