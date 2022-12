5 motivos para evitar la vacuna Abdala como refuerzo contra covid-19.

En México han llegado unas 9 millones de dosis de la vacuna Abdala contra covid-19 hasta el momento. Este fármaco se utilizará como refuerzo o primera dosis hasta completar el esquema de vacunación, el cual se definirá pronto y para lo cual se cuenta con un presupuesto de 30,000 millones de pesos.

Actualmente, en el país la campaña de refuerzo contra coronavirus se está realizando con la vacuna cubana en medio de cuestionamientos por su eficacia. En defensa de su aplicación, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que sí existe evidencia de su efectividad y que únicamente se trata de desinformación, como en su momento pasó con la vacuna rusa Sputnik.

“La evidencia sobre la robustez, la eficacia, la seguridad, en este caso la efectividad poblacional de la vacuna Abdala es sumamente consistente, (…) utiliza una tecnología muy probada y en su momento innovadora, porque es muy estable”, argumentó López-Gatell.

Por su parte, la subdirectora general para precalificación y evaluación de tecnologías de la OMS, Mariangela Simao, detalló en una conferencia de prensa que hay dos vacunas que están en proceso de evaluación por el organismo para uso de emergencia, pero todavía en etapas tempranas, por lo que no han sido validadas para adultos.

“Entendemos que Cuba ya la está usando, bajo la autoridad regulatoria nacional, incluso en niños. La OMS no tiene postura aún porque la evaluación no ha terminado”, acotó.

Vacuna Abdala, sin protección contra covid-19

Sumado a estos resultados, el médico internista e infectólogo, Francisco Moreno Sánchez, compartió un análisis vía Twitter donde expuso varias razones para no utilizar la vacuna de origen cubano como refuerzo contra el covid-19.

El doctor miembro de Infectomed que recibió el Premio Nacional de Salud 2020, aseguró en primera instancia que una vacuna que no está aprobada por la OMS ni la OPS no tiene el sustento científico para recomendarla. Por lo que, por congruencia, él no se la aplicaría ni tampoco a su familia.

Añadió como segundo motivo que México ya no se encuentra en la etapa donde no había vacunas. “Ahora se sabe que existen mejores vacunas, más actualizadas y simplemente se tomó la decisión de aplicar esta vacuna por fines políticos”, puntualizando que la salud, seguridad y eficacia no importaron en la decisión.

En tercer lugar acotó que el estudio se realizó en una población que no recibió consentimiento informado, es decir, no se les explicó de qué se trataba el estudio, situación que rompe con las normas básicas de bioética. Añadió que así se realizó en la Ciudad de México con la ivermectina. “Un experimento con seres humanos”, dijo.

Como cuarto punto indicó que la vacuna Abdala contiene hidróxido de aluminio como adyuvante, "lo que no se hace para otras vacunas contra covid-19 debido a que disminuye su eficacia".

Finalmente, señaló que la vacuna originalmente consistió en 3 dosis de aplicación intramuscular y “no se evaluó como refuerzo y menos contra las nuevas subvariantes”, lo que sí ha sucedido con otras vacunas. Sentenciando que “la pandemia por covid-19 en nuestro país sigue siendo manejado sin el soporte científico”.

Al cierre del 2022, en la Ciudad de México se realiza una campaña de vacunación para que personas mayores de 18 años se apliquen un refuerzo del biológico cubano contra el coronavirus. Lo mismo en Michoacán, Durango y Veracruz.

