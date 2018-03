37 días después, los plantonistas se van dolidos con la SEIDO

Jesús Faudoa / Diario La Verdad Cancún, Quintana Roo Hoy después de más de un mes que los usuarios de las cajas de seguridad de First National Security (FNS) decidieran implantar su manifestación pacífica en las inmediaciones de la misma empresa debido a las acciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), se decidió clausurar el plantón de la avenida Coba. Los afectados han manifestado públicamente que el proceder de las autoridades estuvo llena de atropellos y violaciones a derechos constitucionales e incluso a tratados internacionales, ya que también se afectaron a personas de alrededor de 25 nacionalidades, y, por medio de un comunicado, informaron que los elementos de la investigación les han robado sus pertenencias, sin embargo no tienen la intención clara de proceder contra ellos. Entre los derechos constitucionales que ellos argumentan fueron violados, se encuentra principalmente el artículo 14 que señala que nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, a menos que se encuentre en un juicio o conforme a la ley. De igual forma el artículo 16 indica que nadie puede ser molestado en sus posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito. Los usuarios se han mostrado inquietos debido a que el proceso de entrega de pertenencias ha sido “inconsistente y poco transparente”, que nunca se respetó la presunción de inocencia y que además los hicieron firmar cartas de conformidad, en donde declaran que se les devolvió el contenido íntegro, a pesar de existir faltantes. “Hay cajas todavía que no se han entregado, y uno de los compromisos que jamás se cumplió es que iban a bajar el nivel de requisitos para la entrega de las cajas”, aseguró David Uribe, afectado. 9 de octubre La SEIDO asegura la propedad de First National Security y con ella mil 540 cajas de seguridad de usuarios que comenzarían un camino tortuoso que seguir. Las acciones se presentaron sin orden judicial ni alguna notificación personal de algun tipo de investigación. 28 de octubre. Ante la falta de claridad en el proceso que se avecinaba, más de 250 usuarios deciden poner un plantón sobre la avenida Cobá manifestando el desacuerdo y exigiendo la devolución total de sus pertenencias. La avenida se mantuvo cerrada al flujo vehicular. 27 de octubre. Los afectados por las acciones realizadas por la SEIDO enfrentan al titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, quien les dice que se iniciara un proceso de investigación contra todas las cajas y que tendrán que hablarlo en las oficinas de la Ciudad de México para su devolución. 7 de noviembre. Los usuarios liberan la avenida tras llegar a un acuerdo con la SEIDO, donde acordaron 5 puntos, la liberación de la avenida, apertura por parte de la PGR, agilidad en el proceso de las entrevista, la entrega de las cajas y la reducción de exigencias para su devolución. 22 de noviembre. En una sorpresiva rueda de prensa, Alberto Elías Beltrán, encargado de la PGR, pidió disculpas a los afectados por las acciones de incautación llevadas a cabo por la SEIDO y prometió la devolución integra de las cajas de seguridad.

Te puede interesar