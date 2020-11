27 asociaciones se deslindan de manifestación feminista no pacífica en Cancún

Luego de que cientas de mujeres y decenas de hombres se reunieron en el Malecón Tajamar de Cancún para iniciar una manifestación no pacífica, que terminó alrededor de las 21:00 horas, ayer en la tarde asociaciones en contra de la violencia hacia las mujeres, afirmaron que no tuvieron que ver con la convocatoria de dicha manifestación, pues ellas no incitan a la violencia.

La Verdad Noticias logró saber que alrededor de 3 mil mujeres que confirman estas 27 asociaciones se han deslindado de la marcha de ayer domingo 15 de septiembre y acusaron que los responsables de estas manifestaciones son partidos políticos, mismos que contrataron a los jóvenes para que hagan destrozos.

Marcha de ayer no fueron de asociaciones feministas

De acuerdo a los Grupos Pro-activos en Derechos de la Mujer, informaron que grupos de choque fueron los que se adueñaron de la marcha, por ello es que ellas en estos momentos están concentradas en centrar sus esfuerzos y lograr acciones concretas a favor de las víctimas de violencia y abusos sexuales.

Detallaron que los grupos de choque fueron "pagados por partidos y personajes políticos", quienes utilizaron como excusa la exigencia de las mujeres y el objetivo central de este movimiento, para realizar destrozos en el Palacio Municipal, Dirección de Tránsito y Fiscalía General del Estado.

Domingo 22 de noviembre habrá otra marcha feminista

Es de mencionar que esta información también la publicaron, a través de sus cuentas oficiales en Facebook, donde además mencionaron que, “nosotras desde el martes pasado nos desligamos de la marcha convocada para este domingo 15 de noviembre, ya que provocaría más violencia", señalaron.

Por último, confirmaron que la única marcha que apoyan hasta el momento, es la del próximo domingo 22 de noviembre, donde esperan que sea pacífica y sin ningún acto de violencia contra instalaciones de gobierno, por lo que piden a la ciudadanía en general a participar y evitar llevar objetos o armas blancas.