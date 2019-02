26 familias recuperan su patrimonio tras el programa “Platícale al Gobernador”

Para resolver las necesidades de la gente atendida y escuchada por el gobernador Carlos Joaquín durante la audiencia “Platícale al gobernador”, la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS) ejecuta 26 acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda en los municipios Othón P. Blanco y José María Morelos.

En ambos municipios, la SEDETUS a cargo de Carlos Ríos Castellanos invierte dos millones 617 mil 708 pesos en beneficio de 26 familias para que tengan más y mejores oportunidades para vivir mejor.

26 familias recuperan su patrimonio tras el programa “Platícale al Gobernador”.

María Felisa Cauich Cocom, vecina de la colonia Proterritorio de Chetumal, es una beneficiaria. Ella perdió su patrimonio a causa de un incendio ocasionado por un corto circuito. “Eran las cinco de la mañana del 11 de enero, un día después de mi cumpleaños; me despertó un fuerte olor a humo, me levanté, salí a la cocina y descubrí que se estaba quemando mi casa, con la ayuda de algunos vecinos pude salir de la casa que ya ardía en llamas”, expresó.

Tal vez te interese: La COEPROC y SIPINNA visitan estancias infantiles de Chetumal

Carlos Joaquín me escuchó en “Platícale al gobernador” y hoy me siento contenta y con ganas de llorar, pero de felicidad. Han reconstruido mi casita y eso demuestra que Carlos Joaquín me escuchó y dió instrucciones para atender mi caso.

26 familias recuperan su patrimonio tras el programa “Platícale al Gobernador”.

En Chetumal se construyen seis acciones en las colonias Barrio Bravo, Calderitas, Pacto Obrero, Proterritorio, Solidaridad y Polígono II. En José María Morelos, son otras 20 acciones de mejoramiento, construcción de techos y pisos firmes.